- Hat-hét éves lehettem, amikor elvittek Papp Karcsi bácsihoz cselgáncsozni, onnantól kezdve már szerelmese is lettem a küzdősportoknak. 1992-ben a fiam születése után is folytatni akartam, de akkor már a cselgáncs szakosztály megszűnt. Így elmentem karatézni Cziráki Zoltán karate mesterhez, aki a zalaegerszegi karate élet egyik alapító tagja, prominens személyisége. Az ő dojojában kezdtem sportolni, Csókási Tibi volt az első mesterem. Róla nagyon jó emlékeim vannak, az Ő hatására kerültem be az oktatásba is - kezdte Zóra.

2010 - ben megalapítottuk Péntek Róberttel az Azato Shotokan Karate Do Egyesületet, ami egy japán mester után kapta a nevét

- Úgy gondolom, a karatéban nem az lesz jó tanító, aki a legjobb karatés, hanem az, akinek nagyon jó pedagógiai vénája van és le tudja kötni, élvezetesen próbálja meg a tudását átadni a gyerekeknek.

Ami nekem nagyon fontos volt ebben az egészben, hogy akkoriban elkezdtünk foglalkozni a diszlexiás, nehezen nevelhető gyerekekkel. Csináltunk egy olyan projektet, ahol sok mozgáskoordináció zavaros, illetve hiperaktív gyerekekkel is dolgoztunk. Észrevettük, hogy a karate nagyon jó hatással van rájuk, mivel a két agyféltekét ez a fajta mozgás kiegyensúlyozza. Így nagyon sok olyan tanítványunk volt, aki ennek köszönhetően annyit fejlődött, hogy három-négy év után átmehetett rendes iskolába is. Ez számunkra hatalmas sikerélményt jelentett. Nem azt néztük, hogy a gyerek, aki hozzánk jár karatézni tehetséges-e vagy sem, mert a karate nem csak a versenysport. Harcművészet, küzdősport is, aminek szellemisége átragad arra, aki űzi. Így meg tudja mutatni az edzéseken, hogy mire képes, szorgalommal, kitartással hova tud eljutni, ezáltal megállja a helyét a sportban, és az életben is.

A karate már hét-nyolc éves kortól elkezdhető. Büszkék vagyunk rá, hogy a gyerekek többsége akik itt tanultak önfegyelmet, tanulmányi eredményeikben is megállják a helyüket. A karate tiszteletre is nevel, hiszen minden edzés és küzdelem meghajlással, vagyis tiszteletadással kezdődik és azzal is fejeződik be. A karatékáknak meg kell adniuk edzésen egymás iránt a tiszteletet, amit természetesen ki is kell érdemelniük.

- Robival nagyon jól kiegészítettük egymást. Ő sajnos már három éve nincs közöttünk. Ő volt mindig az engedékenyebb, én meg a kemény. Most egyelőre maradt a kemény. Nőként elfogadtatni magad, főleg országos szinten nagyon nehéz, nemzetközileg pedig talán még nehezebb. Talán ez a karate Japán eredetéből is adódik, valamint abból, hogy a küzdősportokban és az edzőtermekben sokáig a nők voltak sokkal kevesebben.

Az Azato SKDE nyári táborában, edzés közben.Forrás: Egyed Benjámin

Abban az időben beindítottunk a karate mellett egy női klubot is

- A lányok, asszonyok, akik hozták hozzánk a gyerekeiket, szívesen bekapcsolódtak volna a sportba. Tudni kell, hogy mivel nekem gerincproblémáim voltak, Bene Máténál NMPT instruktori végzettséget szereztem. Ez egy kifejezetten gerinc prevenciós edzési módszer, aminek az a lényege, hogy az embereket képessé tegye szeretett sportjuk továbbvitelére. Ezzel elérhetik azt, hogy ne fájjon az, ami évtizedeken keresztül fájt. Ezt a módszert gyúrtuk össze a karatéval. Az eleje egy aerobik tréning, a második fele pedig egy pilateshez hasonló talajtréning, ami az NMPT-n nyugszik. Ez egy nagyon jó kombináció, mindenki imádja.

Kardos Zóra SKIH 2 dan és fia, Egyed Benjámin

A karate a folyamatos önreflexióra való képesség

- Ha valaki képes arra, hogy a shotokan karate katáit eljárja, és karatézzon, annak folyamatosan tudnia kell, hogy hol a keze, a feje, a lába. Ezt az önreflexiót nemcsak itt gyakorolja, hanem az életben is. A karate nem ér véget a dojoban, amikor abbahagyja az edzést, mert a testtudata, az elméje folyamatosan nyitottabbá válik. Valószínűleg ez az oka annak, hogy ha valaki igazán beleszeret a karatéba, az ennek az élettani hatásait is élvezheti. Sokkal tudatosabban éli az életét, tudja, hogy mit várhat a következő pillanattól. Aki karatézik, az a mostban él. És ez felszabadítja azokat, akik valóban elköteleződnek mellette.

A karatét bárki bármikor elkezdheti

A legtöbb igazán stabil tanítványaim azok voltak, akik már felnőttként kezdték el a karatét. Az a nő például, aki 30 év felett kezdi el az edzéseket, az valószínűleg élete végéig karatézni is fog. Fontosnak tartom, hogy az emberek - főleg a nők – ha megtámadják őket az utcán vagy bárhol, akkor tudják, mi az első mozdulat, az első reakció, hogyan védhetik meg magukat hatékonyan.

Nekem ez az életem.

- Amikor az ember padlón van – és sokszor kerülhet padlóra, legyen az oka egy válás, haláleset, munkahely váltás vagy bármi– akkor nem mindegy, mibe kapaszkodhat. A karate az egy olyan belső, erős kötél, ami összetart, amit nem lehet, vagy kell felcserélni külső eszközökre, nem olyan, mint egy segítő könyv, amit fel kell nyitnod, motivációs tréning, amin részt kell venned; a karate mindig benned van! Soha nem kell sehova fordulnod érte, elég, ha becsukod a szemed. Számomra ez nem csak sport, hanem szellemi út is, amiben minden nap tanulok valami újat magamról és a világról - mesélte Zóra.