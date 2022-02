Mint arról korábban beszámoltunk: az ÉVE frakciója nem vett részt a költségvetés tervezésében, Balogh László polgármester csak a Fidesz-frakcióval tudott egyeztetni az évre tervezett bevételek és kiadások alakulásáról. A polgármester a tervezet kapcsán hangsúlyozta: nem ez minden idők legjobb költségvetése, de a pandémiás körülményekhez képest mégis elfogadható.

- Ahogy a korábbi években, idén sem tervezünk hitelfelvételt - hangsúlyozta az ülésen Balogh László.

Balogh László kiemelte: a működési költségeket - ha szorosan is, de - ki tudják gazdálkodni, nehézséget inkább az okoz, hogy kevesebb jut fejlesztésre, jóllehet év közben még pozitív irányba változhat a büdzsé. A polgármester arra is kitért, hogy a kormányzat az iparűzési adó felét ismét a vállalkozásoknál hagyja, ami ugyan közel 600 millió forintos kiesést jelent Nagykanizsa esetében, ám ahogy tavaly, úgy idén is számít kompenzációra a város.

Az ÉVE álláspontját dr. Fodor Csaba frakcióvezető tolmácsolta. Mint elmondta: a költségvetés összeállítása a polgármester és a jegyző feladata, a most benyújtott tervezetet viszont persze módosíthatják a képviselők, amit meg is tesznek heteken belül. Fodor Csaba szerint mindenképpen pluszforrást kell találni a gazdasági társaságok megsegítéséhez, a rezsicsökkentés ugyanis roppant negatívan érinti a szolgáltatókat, a Vízmű például jelenleg is a 2009-es árszinten szolgáltatja az ivóvizet és a szennyvíz tisztítását, de problémát okoz szerinte az is, hogy a bérlakások bérleti díját nem emelheti az önkormányzat, és a parkolási árakat is befagyasztotta a kormányzat. Mindebből az is kiderül, hogy a csütörtöki ülésen a többséget adó ÉVE-frakció nem szavazta meg a költségvetést. Folytatás néhány hét múlva, március közepéig ugyanis el kell fogadnia a testületnek a város idei büdzséjét.

Csütörtökön ismét napirendre került a polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása, ami a magasabb jogszabályi előírások miatt tulajdonképpen egyfajta kötelező feladata lenne csak a közgyűlésnek, ám az ÉVE-frakció - ahogy tette legutóbb is - ezúttal sem vette napirendre a témát. Ez a fajta magatartás kimeríti a mulasztásos törvénysértés fogalmát, így vélhetően a kormányhivatal kötelezi majd a közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

A közgyűlés ezek után arról is döntött, hogy hosszú évek után ismét legyen főkertésze a városnak. Az eredeti javaslatot - ami éves szinten 7,5 millió forintos költséggel jár -, éppen a költségvetés nehéz helyzetére való tekintettel nem támogatta a Fidesz-frakció, helyette olyan módosító indítványt tettek, hogy a főkertészi feladatok ellátásával járó költségeket gazdálkodja ki a VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt., mely cég költségvetése meghaladja az egymilliárd forintot. A módosítást az ÉVE-frakció elvetette, így újabb munkakörrel bővült a VIA Kanizsa Zrt. profilja.