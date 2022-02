Nagy Bálint polgármester arról beszélt, a költségvetés megalkotásánál az lebegett a szemük előtt, ami az előző esztendőkben is: stabil büdzsé segítse a város működését és fejlődését.



A Covid ugyan komoly gazdasági problémákat okozott, de az előző két évben igyekeztek a maximumot kihozni a város lehetőségeiből, s erre az esztendőre is ebben a szellemben készülnek, emelte ki a polgármester, hozzátéve: a működés mellett hangsúlyt fektettek a fejlesztések pénzügyi tervezésére is.



– A TOP-plusz-forrásokból ebben az uniós ciklusban Keszthelynek 8,8 milliárd nevesített keret áll rendelkezésére – szögezte le Nagy Bálint. – Ennek lehívásához szükség van megfelelő előkészítésre, aminek a forrásigényét is beterveztük a mostani költségvetésbe, tehát ez a munka is elindulhat.



A városvezető kiemelte: emellett jelentős fejlesztéseket terveznek a saját költségvetésük terhére, ami elsősorban infrastrukturális beruházásokat jelent. Terveik szerint folytatják s befejezik a városi kamerarendszer kiépítését, továbbá utca- és járdafelújítások költségével is számoltak a büdzsé összeállításakor.



Például az Erzsébet királyné útjának alsó szakaszát teszik rendbe, és minden hasonló beruházásnál a közműszolgáltatókkal egyeztetve, a szükséges hálózati felújításokkal együtt végzik majd a munkát, akárcsak tavaly.



A Fő tértől a posta felé dísz­burkolatot építenek majd, ami „nemcsak funkcionális, hanem esztétikai fejlesztést is jelent”, tette hozzá Nagy Bálint, aki arról is beszélt, a civil szervezeteknek és a sportegyesületeknek a korábbi éveknél jóval több forrás áll majd rendelkezésükre, nagyjából megduplázták ezt a költségvetési sort a korábbi esztendőkhöz képest.



A polgármester közölte: az intézmények biztonságos működtetésére is megfelelő források állnak rendelkezésre, „a humán feltételek is adottak”, s fejlesztési forrásokat is terveztek ezekre a területekre.



Mindemellett a költségvetést jelentős, több mint félmilliárd forintos általános tartalékkal fogadták el, amelyből például a pályázatokhoz szükséges összegeket biztosítják majd.



Az idei büdzsét is ellenzéki igenek nélkül fogadták el, akárcsak az elmúlt években – tette hozzá Nagy Bálint.