Az idei hét egerszegi rendezvényeinek sorát hétfőn este a díszteremben nyitották meg. Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében örömmel osztott meg néhány adatot. Tavaly 392-en kötöttek házasságot, és ennél is örvendetesebb, hogy 439 újszülöttel gyarapodott a város, ami 15 százalékos növekedés az előző évhez képest.



A fenntarthatóságról sokszor beszélünk, és ez igaz az érzésekre, a szerelemre is, képesnek kell lenni mindig megújulni két ember kapcsolatában is. Ezt Molnár János plébános fogalmazta meg, s arról is szólt: a házasság olyasmi, amihez ragaszkodni kell.



A házasság nem működik, ezt a kijelentést Süveges Gergő és felesége, Süvegesné Rudan Margit tette, amikor megosztották hallgatósággal, miként működtetik ők a házasságukat, mert ez legfontosabb, a házasság magától nem működik. A műsorvezető–gyógy­pedagógus házaspár négy gyermeket nevel; tandemelőadásukban szórakoztatóan beszéltek módszereikről.