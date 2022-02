Zalaegerszeg

Zalaegerszegen Vigh László parlamenti képviselő azzal kezdte: a hétszázalékos gazdasági növekedés teszi lehetővé, hogy ebben a hónapban minden szépkorú megkapja a kifizetést. Utalt arra, hogy ezek az idős emberek már nagyon sokat letettek az asztalra, végigdolgoztak 40-45 évet, egyszóval hasznos tagjai a társadalomnak. Fontos háttérmunkát végeznek, segítik családjaikat, ennek köszönhetően tart ma itt az ország, mondta a képviselő. A rövid bevezető után a rendezvényre meghívott szépkorú vendégek kaptak szót, akik elmondták, mi mindenre jut majd a plusz öszszegből. Bedő Antalné zarándokútra készül, s Jakabffy Lenkénél is lesz helye a pénznek.

Elöl középen Vigh László, körülötte a zalaegerszegi sajtótájékoztató vendégei. Hátul Forrói Gábor, Németh Jenő és Bedő Antalné, elöl pedig Lang Ferenc, Jakabffy Lenke, Farsang Ferencné, valamint Tóth Béláné Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Lang Ferenc nagy örömére nemsokára érkezik a hetedik unoka, őket támogatja majd a pénzből. Tóth Béláné ugyancsak öt unokájára szeretne költen, és utazási tervei is vannak. Németh Jenő lakásfelújításra készül, nagy segítség neki a plusz nyugdíj. Az egykor az egészségügyben dolgozó Farsang Ferencné megjegyezte: 1991-ben 9500 forinttal ment nyugdíjba, s tíz évbe telt, mire odáig jutottak, hogy nem kellett szorosan spórolniuk, miközben gyerekeiket támogatták. Forrói Gábor azt emelte ki, hogy a saját pénzénél sokkal fontosabb a kormány családtámogató politikája.

Nagykanizsa

Nagykanizsán Cseresnyés Péter emlékeztetett: a Fidesz és a KDNP nemcsak szavakkal, de tettekkel is megbecsüli a nyugdíjas korosztályt. A képviselő elmondta: a kormány tavaly döntött, hogy a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellett visszavezeti a 13. havi nyugdíjat is, amit korábban épp a baloldal vont el.

Cseresnyés Péter Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap / Archív

– Őszintén valljuk és vállaljuk, hogy a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülése fontos része az Orbán-kormány politikájának, ez a korosztály ugyanis rengeteget tett és szenvedett, hogy biztosítsa Magyarország függetlenségét és fejlődőképességét – mondta a képviselő, aki emlékeztetett: a baloldali összefogás vezetője, Márki-Zay Péter számtalan alkalommal támadta a 13. havi nyugdíj visszavezetését, sőt egyenesen böszmeségnek nevezte a lépést. A baloldali kormányok mindig azzal álltak elő, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt „kicsit fájni fog” a következő időszak, és jött a Bokros-csomag, a 13. havi nyugdíj elvonása, a vizitdíj, a kórházi napidíj bevezetése.

Cseresnyés Péter hozzátette: senkiben ne legyen kétség, a baloldal ismét visszahozná a múltat, s eltörölné, megszüntetné a plusz támogatásokat, melyeket a magyar emberek erőfeszítéseinek köszönhetően most minden korosztály élvezhet. Ebben érdekelt a kanizsai baloldal jelöltje, Horváth Jácint is, aki ugyanúgy Gyurcsány embere, mint Márki-Zay Péter, mondta.

Keszthely

Keszthelyen Nagy Bálint, a zalai 2. számú választókerület fideszes elnöke sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: fontos, hogy a kormány megbecsüli az időseket, „hiszen ők építették fel ezt az országot, sokat köszönhetnek nekik a fiatalabb generációk”. A kerület országgyűlési képviselőjelöltje leszögezte: a tavaly bevezetett 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot a napokban követi a teljes összegű 13. havi nyugdíj, amit „korábban elvett a baloldal”.

Nagy Bálint Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

– Sajnálatos, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje folyamatosan sértegeti az időseket, a társadalom számos más csoportjával egyetemben – tette hozzá Nagy Bálint, aki felidézte: Márki-Zay Péter például böszmeségnek nevezte a 13. havi nyugdíj visszavezetését, amit egyébként a társadalom döntő többsége támogat.

A politikus emlékeztetett: mivel jól teljesített tavaly a magyar gazdaság, ez lehetővé tette, hogy az eredetileg tervezett menetrenddel szemben már az idén a teljes összeget megkapják az idősek, hiszen annak anyagi fedezete rendelkezésre áll. Nagy Bálint arról is beszélt: Keszthelyen és a választókerületben is nagy hangsúlyt fektetnek az idősebb korosztály támogatására, segítésére, s az anyagin túl az „emberi megbecsülésére” is, ami legalább ennyire fontos, és erre a települések vezetőinek folyamatosan figyelniük kell.