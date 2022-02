A versenyre benevezett diákok feladatlapok kitöltésével adhattak számot tudásukról, a szóbeli döntő pedig az egészségügyi veszélyhelyzet miatt ezúttal is elmaradt.

A részletekről Lukács Andrea, a szervező intézmény igazgatója számolt be lapunknak. Elmondta, hogy a Salla Művelődési Központ és Könyvtár hosszú évek óta nagy sikerrel rendezi meg levelezős történelmi versenyét, amit a résztvevők magas száma is jelez. A most zajló tanévben Zala és Vas megye általános iskoláiból összesen hetven felső tagozatos diák jelentkezett a megmérettetésre.

A téma ezúttal a magyarság őstörténetétől az Árpád-ház kihalásáig tartó időszak volt, kitekintéssel a korszak egyetemes történelmi eseményeire is. A kitöltött feladatlapok alapján a legjobb teljesítményt Süle Olivér nyújtotta, a második Takács Jázmin lett (mindketten a zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola diákjai), míg a harmadik helyen Huszár Levente (Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium) végzett.

A szervező intézmény a verseny első tizenegy helyezettjét jutalmazta.