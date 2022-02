A program pénteken eljutott a zalaegerszegi gyermekotthonba, ahol Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke beszélt a részletekről. Elhangzott: az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt projektként kezeli a programot.

A szövetség képviselői komoly feladatot vállaltak magukra, hiszen köztudott, hogy a gyermekeknél az időben elvégzett látásellenőrzés, a megfelelő optikai korrekció látványos életminőség-javulást hozhat - fogalmazott Hajnal Gabriella. Bali Zoltán alpolgármester köszöntőjében az önkormányzat támogatásáról biztosította a szervezőket. Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerész Szövetség elnöke pedig elmondta: a program egy 27 országot magába foglaló európai szakmai szervezetnek is felkeltette a figyelmét. A rendezvényt videóüzenetben köszöntötte prof. dr. Kásler Miklós, az Emberei Erőforrások Minisztériumának vezetője. A programban először vett részt helyi szakember, Kovács György optometrista, látszerész mester személyében, aki zalaegerszegi gyermekotthon 29 lakójának látásvizsgálatát is elvégezte. Heteken belül pedig a szemüvegek is megérkeznek az intézménybe.