A programmal kapcsolatban Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei igazgatóságának vezetője elmondta, hogy tavaly országosan indított az intézet szakköröket, Zala megyében 94 település csatlakozott. Összesen 20 alkalommal találkoznak a résztvevők.

– Azért indítottuk a szakköröket, mert érzékeljük, hogy a pandémia miatt nagyon bezárkóztak az emberek, ezért szükség van a közösségi terek megnyitására, persze a kötelező egészségügyi szabályok betartása mellett – magyarázta. – Az ilyen alkalmakon találkoznak egymással a résztvevők, megbeszélik a napi dolgaikat is, emellett egy-egy olyan, már kihalóban lévő szakmát is visszatanítanak nekik, mint a kosárfonás – mondta.

Az igazgató szólt arról is, hogy a tavaly elindított szakkörök tavasszal véget érnek, de már készítik elő az új felhívást és bővítik a választható tevékenységek számát. A tervek szerint szeptemberben már a falvakban lesznek az eszközök az új szakkörökhöz.

Gutorfölde, Csertalakos és Szentpéterfölde két kosárfonó és egy mézeskalács-készítő szakkört indított. A foglalkozások a már gyakorlott kosárfonó Évald Ferencné szakkörvezető irányításával zajlanak.

– Jó hangulatban telnek az összejövetelek, népszerű mindkét foglalkozás – fogalmazott Évald Ferencné. – A cél az volt, hogy új közösségek alakuljanak. Mi elmondhatjuk, hogy ez sikerült, hiszen olyanok is csatlakoztak a falvakból, akik egyébként csak kevéssé kapcsolódtak be eddig a települési rendezvényekbe. Eszközöket, metszőollókat, valamint 130 kilogramm fűzvesszőt kaptunk az intézettől a kosárfonáshoz, illetve kötényeket, lisztet, mézest, nyújtófákat, gyúródeszkát a mézeskalács-készítéshez. Heti egy alkalommal találkozunk, mindig újabb és újabb kihívásokat teljesítünk, más-más receptek alapján sütünk és díszítünk a program tematikájának megfelelően – magyarázta.

A zalaszombatfai kosárfonók: Sárvári Éva, Balog Anita, Hoffmann Roswitha, Dancsné Fehér Zsuzsa Fotók: Korosa Titanilla

Zalaszombatfán, Szíjártóházán és Gáborjánházán a Hetésben élő iparművész Balog Anita közművelődési szakember a szakkör vezetője, aki korábban szintén kitanulta a kosárfonás fortélyait.

– A három faluban összesen húszan csatlakoztak a kosárfonó szakkör munkájához – számolt be a programról Balog Anita. – A polgármesterek is támogatják a kezdeményezést, a résztvevők nagyon lelkesek. Hetésben van hagyománya a kosárfonásnak, akad, aki már ismerkedett ezzel korábban, de a többség kezdő. Készítünk kínálótálcákat, illetve megtanulják a kosár elkészítését az alaptól indulva, és különféle videók is segítik a munkánkat – magyarázta.

A szakköröket a résztvevők munkáiból összeállított kiállításokkal zárják.