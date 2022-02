A 95 férőhelyes, háromtengelyes és az átlagosnál hosszabb, de szóló járművek alacsonypadlósak, akadálymentesek, légkondicionáltak, a legmodernebb, Euro 6e környezetvédelmi besorolású motorokkal rendelkeznek, s összesen nettó 167 millió forintot fordított beszerzésükre a tömegközlekedési vállalat. Országszerte 50 ugyanilyen autóbusz áll szolgálatba, a két zalai évente több, mint 500 ezer utas számára biztosít komfortos utazást Nagykanizsa környékén, illetve Nagykanizsa-Zalaegerszeg és Zalaegerszeg-Keszthely viszonylatokban.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta: az elmúlt néhány évben a Volánbusz Zrt. 1700 új autóbusz beszerzésével modernizálta a hazai járműparkot, ami jelentős eredmény.

Az átadás résztvevői próbaúton tapasztalhatták meg, mennyire kényelmesek az új buszok Forrás: Szakony Attila

- A kilencvenes évek közepén sajnos, romlott az autóbusz-állomány állapota, de 1998-tól egyértelmű javulás indult meg - szögezte le a képviselő. - Ez a tendencia azóta is töretlenül folytatódik, s az utóbbi években, 2018 óta különösen nagy lendületet vett és ahogy vezérigazgató úrtól tudom, folytatódik. A választókörzetemben 81 kistelepülés található, melyek legfőképpen a Volánbusz járataival érhetők el. Ezt tudván, a kormány jelentős útfejlesztéseket is végrehajtott, 40-50 éves lemaradásokat pótolva be - köszönhetően a gazdaság fejlődésének. Hisszük, hogy a járműpark és az úthálózat együttes modernizálása vonzóvá teheti a tömegközlekedést a polgárok nagyobb része számára.

Vigh László országgyűlési képviselő méltatta Cseresnyés Péter erőfeszítéseit, melyeket államtitkárként annak érdekében tett az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, hogy az országosan elhatározott menetrend-racionalizálás végül az utazóközönség érdekét szolgálja.

- Köszönetem szeretném kifejezni államtitkár úrnak azért is, hogy elindította és mozgatja a Nagykanizsát és Zalaegerszeget összekötő kétszer két sávos gyorsforgalmi út megépítésének ügyét. Ez a közlekedésfejlesztési koncepció nagyon fontos eleme, mely úgy valósul majd meg, hogy az út elkerüli a két város között lévő településeket, tehermentesítve azokat - hangsúlyozta Vigh László, aki azt is hozzáfűzte: a zalai buszállomány átlagéletkora az új járművek beszerzésével 14 évről 11-re csökkent. S hogy legyenek olyanok is, akik majd vezetik az egyre modernebb buszokat: a kormány azon dolgozik, hogy a Volánbusz munkavállalói a 21. századnak megfelelő bérezésben részesüljenek.

A két új Volvo kényelmes és biztonságos, s nem utolsósorban környezettudatos utazási lehetőséget kínál Forrás: Szakony Attila

Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy tavaly 36 új busz állt szolgálatba Zalában, összesen 2 és félmilliárd forint értékben. A közeljövőben további új, modern autóbuszok érkeznek a megyébe: 2 Mercedes-Benz Intouro M a távolsági közlekedést szolgálja majd. Néhány héten belül pedig 5 újszerű, Setra típusú autóbusz áll hadrendbe a Zalaegerszeg-Budapest és a Nagykanizsa-Budapest autóbuszvonalakon.

Az átadás zárásaként az Iker Elemér gépkocsivezető vezette egyik járművel próbakört is tettek a résztvevők.