A politikus leszögezte: a kormány elkötelezett a vidék fejlesztése mellett, s a Magyar falu programot is az igényeknek megfelelően alakítja, formálja. Nagy Bálint lapunknak elmondta: látogatásai alkalmával a következő időszak terveit is egyezteti a településvezetőkkel, hiszen a jövőben is fontos a falvak fejlődése, előrelépése. Szerinte lényeges, hogy a települések kész programokkal, elképzelésekkel rendelkezzenek, s a kiírásokon már konkrét tervekkel induljanak.

- Arra biztatom a polgármestereket, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen a Magyar falu program az igények alapján született, és jó célokat támogat - szögezte le a választókerületi elnök.

Nagy Bálint hozzátette: az energetikai és közösségitér- fejlesztések már nagyrészt megtörténtek, és falubusz is sok helyre érkezett. Most az utak, járdák, esetlegesen a temetők fejlesztése, illetve eszközbeszerzések következnek, amelyekre minden, az MFP-re jogosult település pályázhat. Vindornyalakon az utca-, a járda-, valamint a közösségitér- fejlesztések fontosak a jövőben. A település eddig mintegy 15 millió forintot nyert az MFP-ből, foglalta össze Nagy Bálint választókerületi elnök.

Vindornyafokra összesen mintegy 27 millió forint érkezett az elmúlt években az MFP révén, amelynek részeként felújították a polgármesteri hivatal tetőszerkezetét, vásároltak egy falugondnoki kisbuszt, az orvosi rendelőbe pedig bútorokat és eszközöket.

- A temetőfejlesztési programunkat is támogatta a kormány - tette hozzá Hág Attila polgármester. - Ott illemhely, eszköztároló, valamint egy térköves út épült. A község vezetője hozzátette: a jelenlegi, február 5-én éjfélig nyitva álló MFP-s programban külterületi karbantartó gépekre, s az ezek tárolására szolgáló kocsiszínre, továbbá a temető kerítésének megújítására szeretnének pályázni.