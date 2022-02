Másfelől a télűző programok, a farsangok, a fánk- és kolbászsütő rendezvények is segítenek kihúzni a tél vasfogát, vagy legalábbis a tavaszra hangolnak. Faluhelyen így az év elején előszeretettel tartanak disznóvágásokat, melyek ősi hagyománya a paraszti világgal együtt letűnőben van. Gyermekkoromban nagy izgalommal vártam, hogy összejöjjön a család egy disznótorosra. Kiemelt fontosságú feladattal is megbíztak, nekem kellett megfogni a malac farkát. Később nagyanyám a fogópálinka kiosztására is megkért. Egy-egy kolbászsütő verseny alkalmával a friss kenyér és kolbász illata már majdnem elfeledett emlékeket éleszt fel bennem. Ilyenkor újra gyermek szeretnék lenni.