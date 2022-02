A maszk még marad 2 órája

Járványügyi könnyítések Szlovéniában

Megszüntette a Covid- tesztelés kötelezettségét a szlovén állam, s párhuzamosan könnyített a beutazás feltételein is. Hétfőtől bárki karantén nélkül léphet be a szomszédos országba. Az új rendelkezések szerint úgynevezett védettségi igazolásra csak egészségügyi és szociális intézmények látogatásakor lesz szükség ezentúl. Eddig a magyarországinál jóval szigorúbb szabályozás volt életben Szlovéniában, ahol a hétfőn életbe lépett könnyítések mellett a maszk viselésének kötelezettségét továbbra is fenntartják.

Fotó: Shutterstock.com

Jelentősen változtak a Szlovéniába történő beutazás feltételei is, hétfőtől nem kell oltási igazolással rendelkezni a határ átlépéséhez. Ez azt is jelenti, hogy a védettségi igazolással nem rendelkezők karanténkötelezettsége is megszűnt. Szlovéniában vasárnap 2267 személy szervezetében mutatták ki a koronavírus jelenlétét, ez január első napjai óta a legalacsonyabb napi fertőzési adat. A napi fertőzöttségi csúcsot ez évben február elsején mérték, 23 433 esettel. A hétfőn közzétett adatok szerint kórházban 734 személyt ápolnak, közülük 110 beteg szorul intenzív ellátásra. Lélegeztetőgépen 28-an vannak. Szombaton 10, vasárnap 19 személy hunyt el koronavírus- megbetegedés miatt. A járvány következtében eddig összesen 6693 fő vesztette életét.

