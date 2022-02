"Kedves Zalaegerszegiek!

A beoltottak száma 6.379.065 fő, közülük 6.131.361 fő már a második oltását is megkapta, 3.754.698 fő pedig már a harmadik oltást is felvette. A harmadik védőoltást eddig a felnőtt lakosság közel 40 százaléka adatta be, ami meghaladja az Európai Uniós átlagot, így jelenleg a harmadik oltásban első helyen áll Magyarország az EU-ban. A fertőzések 95 százalékát már az omikron variáns okozza. Városunkban, Zalaegerszegen az átoltottság aránya 75 százalék.

Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns jelenlétére tekintettel több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak. Minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon. Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon:

2022. február 12. (szombat): 10-19 óra között

2022. február 17-18. (csütörtök-péntek): 14-18 óra között

2022. február 19. (szombat): 10-19 óra között

2022. február 24-25. (csütörtök-péntek): 14-18 óra között

2022. február 26. (szombat): 10-19 óra között

Zalaegerszeg honlapján (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35850/Telepulesi_Oltasi_Akcionap_honlapra.pdf) a Hírek, információk rovatban megtalálható, hogy a Települési Oltási Akciónap (oltási hétvége) keretében az egyes felnőtt háziorvosi körzetekben mikor van lehetőség az oltás felvételére.

A legutolsó szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a koronavírus koncentrációja emelkedett, a tendencia stagnál. Részletek:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/1399-5-het-megtorpant-a-koronavirus-orokitoanyag-koncentraciojanak-emelkedese-a-szennyvizekben

A járványügyi helyzet miatt:

- A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás továbbra is csak előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges a földszinten kialakított munkaállomásoknál. Ügyfélfogadás közben és a folyosókon is kötelező a maszk viselése mind a dolgozóknak, mind pedig az ügyfeleknek.

- A Városi Ügyfélszolgálati Irodán kötelező a maszk viselése mind a dolgozóknak, mind pedig az ügyfeleknek.

- A képviselőtestület ülésein, valamint a bizottsági üléseken is kötelező a maszk viselése, csak az éppen felszólaló veheti azt le a hozzászólás időtartamára.

A járványügyi önkormányzati adományszámlára minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-15432704-06530000

Intézményi hírek a pénteken beérkezett adatok alapján:



Bölcsődék:

- Cseperedő Bölcsőde: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Űrhajós Bölcsőde: 2 gyermek igazolt koronavírus fertőzött.

- Napsugár Bölcsőde: 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 1 csoport van karanténban.

- Tipegő Bölcsőde: 2 dolgozó és 2 gyermek igazolt koronavírus fertőzött, 2 csoport van karanténban.

- A többi intézményben nincs koronavírus fertőzött.

Óvodák:

- Kis utcai Óvoda: 1 gyermek és 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 2 csoport van karanténban.

- Radnóti utcai Óvoda: 1 gyermek igazolt koronavírus fertőzött.

- Petőfi utcai Tagóvoda: 3 gyermek és 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 2 csoport van karanténban.

- Kosztolányi téri Óvoda: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- A többi óvodában nincs koronavírus fertőzött.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból:

- Petői Sándor Általános Iskola: 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Dózsa György Általános Iskola: nincs igazolt koronavírus fertőzött.

- Eötvös József Általános Iskola: 6 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Izsák Imre Általános Iskola: 2 diák és 5 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Liszt Ferenc Általános Iskola: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Öveges József Általános Iskola: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI: 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI: 4 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Kölcsey Ferenc Gimnázium: 19 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Zrínyi Miklós Gimnázium: 1 diák és 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Városi Középiskolai Kollégium: nincs igazolt koronavírus fertőzött.

- Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 3 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Báthory István Technikum: 5 diák és 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Csány László Technikum: nincs igazolt koronavírus fertőzött.

- Deák Ferenc Technikum: 7 diák és 3 dolgozó gazolt koronavírus fertőzött.

- Ganz Ábrahám Technikum (időközben egyesült a Munkácsy Mihály Technikummal): 8 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Széchenyi István Technikum: 3 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Nyitott Ház: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat: nincs koronavírus fertőzött

Zalaegerszegi Gondozási Központ

- Idősek Otthona: 3 dolgozó és 2 ellátott igazolt koronavírus fertőzött.

- Idősek Gondozóháza: 6 ellátott igazolt koronavírus fertőzött, a dolgozók között nincs koronavírus fertőzött. Mivel a fertőzött gondozottak száma elérte a gondozotti létszám 5 százalékát, 2022. február 3-tól ideiglenes látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el.

- Szociális Alapszolgáltatás: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

A volt Pais iskolában működő, egyházi fenntartású, Gondviselés Háza névre hallgató idősotthonban nincs igazolt koronavírus fertőzött.

Család- és Gyermekjóléti Központ: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

Vigyázzunk egymásra!



Zalaegerszeg, 2022. február 11.

Balaicz Zoltán

polgármester, a helyi járványvédelmi bizottság vezetője" – olvasható a városvezető bejegyzésében.