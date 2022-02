Minderről azok a játékosok beszéltek lapunknak, akik rendszeres résztvevői az évről évre megszervezett programnak. Szerintük az élő játékot össze sem lehet hasonlítani az online versenyekkel.

Péntek este 18 játékos ült le az asztalokhoz a település közösségi házában, a főszervező Kiss Balázs szerint ez egyrészt ideális létszám ahhoz, hogy kitöltsék vele az estét, másrészt abból a szempontból szerencsés, hogy a partikhoz hárommal osztható számú résztvevőre van szükség.

- Az ultiverseny iránt mindig van érdeklődés, nemcsak a faluból, de a szomszédos falvakból és távolabbi településekről is - folytatta a közösségi ház vezetője. - Idén négyen jelentkeztek helyből, a többiek a megye számos pontjáról, például Zalaegerszegről, Lentiből, Baktüttösről, Gutorföldéről, Oltárcról és Gelséről érkeztek.

A közösségi ház vezetője beszélt arról is, hogy eddig egyetlen alkalommal kellett kihagyniuk a versenyt, az elmúlt évben a koronavírus járvány miatt nem rendezhették meg. Idén viszont már semmi sem akadályozta, hogy újra asztalhoz szólítsák a játékosokat, akik közt olyanok is akadtak, akik országos bajnokságokban is rendszeresen részt vesznek.

- Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen az ultiban, szerencse, vagyis jó lapjárás, és tudás egyaránt szükséges - mondta az egyik résztvevő, Simonyai Elemér. -Ha az osztás után olyan lapokat tart kézben az ember, ebben a játékban akár kockáztatni is érdemes, hiszen úgy még nagyobb lehet a nyereség.

A vele éppen egy asztalnál ülő Balogh Lajos hozzátette: az ulti ma már online felületeken is játszható, ám a tófejihez hasonló versenyek hangulatát egy számítógépes program nem képes visszaadni.

- Egy-egy parti között itt mindig van idő arra, hogy megbeszéljük az élet dolgait, s koccintani is lehet a barátokkal, ismerősökkel - folytatta. - A mi korosztályunk ehhez szokott hozzá, ezt a generációt ezért a számítógép már biztosan nem fogja elcsábítani az asztalok mellől. Sajnos a fiatalok már nem jönnek el egy ilyen találkozóra, ők inkább a billentyűzetet nyomkodják.

Az idei tófeji ultiversenyt Kaposvári István nyerte, a második helyezett Balogh Lajos lett, míg a harmadik helyen Kovács Péter végzett.