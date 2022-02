A Japán nők titka a rendszeresség és a zöld tea

A japán nők szépségük megőrzésére nem drága csodatermékeket, sokkal inkább a természet által adott „kincseket” használják fel, ami mellett kellő figyelmet fordítanak az egészséges életmódra és táplálkozásra is. Kiemelkedően fontos számukra a rendszeresség, a napi szépségápolási rutin: minden reggel és este külön időt szentelnek arcuk megtisztítására, hidratálására és masszírozására. Az azuki babot, a zöld teát és a rizst az arcukon is előszeretettel alkalmazzák, amiből bőrradírt, különféle arcpakolásokat készítenek. A hidratálás része az esti forró fürdő is, melybe olajokat és különböző sókat tesznek bőrük puhaságának és rugalmasságának megőrzése érdekében.

A táplálkozás sokat számít. Forrás: pexels

Japánban a nők jól tudják, hogy a szépségüket nemcsak kívülről, hanem belülről is kell táplálni: táplálkozásuk főként zöldséges ételekből, rizsből és halból áll, melyek gazdagok vitaminokban és omega-3 zsírsavakban. A zöld tea rendszeres fogyasztása számukra természetes, az antioxidánsokban gazdag italnak számos pozitív hatása van az egészségre és bőrünk szépségére egyaránt. Nem véletlen, hogy a kozmetikaipar is előszeretettel használja alapanyagként.

Görögországban az olívaolaj a szép bőr titka

A görög nők nagyon jól tudják, hogy az olíva csodákat tesz a bőrrel. Értékes olaja nem véletlenül keresett mind az egészséges táplálkozásban, mind a szépségiparban. Az antioxidánsokban gazdag, jó minőségű, hidegen sajtolt olívaolajat külsőleg elsősorban az arckontúr feszesítésére, ráncok csökkentésére és az egész test hidratálására használják. A kívül – belül alkalmazható olajbogyó és olaja rengeteg E-vitamint tartalmaz, ami segít megőrizni a bőr fiatalságát. Hajuk fényességét is ennek köszönhetik, illetve sóval összekeverve bőrhámlasztóként is gyakran használják.

A görög nők előszeretettel használják fel szépségük megőrzéséhez az olívaolajat.Forrás: pexels

A Skandináv nők szépsége a rendszeres szaunázásban rejlik

A skandináv nők az egyszerűségben és a kevés sminkben hisznek: néhány terméket használnak csak, de azok jó minőségűek és többnyire növényi alapúak. A hidratálást és a természetességet fontosabbnak tartják, minthogy egész nap vastag sminket hordjanak. Életmódjukban nagy szerepe van a szaunázásnak, ahova lazítani és méregteleníteni járnak. Ragyogó bőrük egyik titka ennek rendszeres használata, valamint bőrük folyamatos hidratálása.

Lazítanak és méregtelenítenek is a szaunában. Forrás: pexels

India: fókuszban a kiegyensúlyozottság

Az indiai nők a belső harmónia megteremtésére törekednek. Jógáznak, meditálnak, rendszeresen járnak különféle masszázsokra. Náluk a belső béke és szépség sokkal nagyobb figyelmet kap, mint bármely más országban. Éppen ezért a fürdőzés is egy külön rituálénak számít, melyhez különféle illóolajokat, rózsákat és gyógynövényeket használnak. Az arcápolásban elsődleges szerepet kap a kurkuma, az amla és a méz. A szemükön használt festék alapja is gyógynövényekből áll, amit nem csak a tekintet hangsúlyozására, hanem a napfénytől való védelemre is használnak.

A harmónia és a belső béke a legfontosabb számukra.Forrás: pixabay

