- A gyermekem osztályában sokan pozitívak lettek, így amikor a hétvégén a kisfiamnak hőemelkedése lett, már biztos voltam benne, hogy mi is elkaptuk a vírust. Szerencsére a 11 éves gyerkőc két napi hőemelkedéssel és egy kis köhögéssel megúszta; nálam viszont nem volt ennyire egyszerű a helyzet – mondta Péntek Zsuzsanna, 37 éves családanya.

- Az első nap enyhe hátfájással kezdődött, a második nap már a mellkas nyomás, köhögés is megérkezett. Harmadnap jött az iszonyatos fejfájás és a láz, ami a negyedik nap is erősen kitartott. Az ötödik nap ez mind megszűnt, és már csak egy kis hőemelkedés maradt. Örültem, hogy ilyen gyorsan és ennyivel megúsztam, de a hatodik nap aztán végig hasmenéssel telt, ami mellett még a szemem is bevérzett. Gondoltam, már szinte minden tünet végigment rajtam, most már ideje, hogy vége legyen: ekkor jött a nehézlégzés és a furcsa, feszítő érzés az orr – és arcüregemben. De ez is csak egy – két napot ölelt fel, majd kezdtem határozottan jobban lenni.

Zsuzsanna a betegség ideje előtt és alatt is sok vitamint szedett. Fotó: pixabay

- A kilencedik nap már csak egy kis nehézlégzés maradt, de már nem éreztem magam betegnek, így a délelőtt otthon takarítottam, főztem, dolgoztam; persze, nem erőltettem meg magam, csak szép lassan tettem-vettem. De valószínűleg nem kellett volna, mivel délutánra olyan gyengeség és fáradság lett úrrá rajtam, hogy konkrétan 5 órán keresztül aludtam, és még este sem tudtam felkelni az ágyból. Másnap viszont az egészet elvágták. Egy minimális nehézlégzésen kívül úgy éreztem magam, mintha semmi nem történt volna. Gyakorlatilag minden tünet egy - másfél napig volt jelen, majd a vírus úgy távozott, mintha itt sem lett volna. A családban egyébként azon a hétvégén, amikor a gyermekemnek este hőemelkedése lett, családi összejövetel volt napközben, de más szerencsére nem lett beteg; még az idős szüleim sem – mesélte Zsuzsanna.

Van, akinél két – három nap volt csak a betegség ideje

- A 18 éves nagy fiamnál magas lázzal kezdődött – mesélte Kiss János zalaegerszegi lakos. Délelőtt még semmi baja nem volt, délutánra már 39,4 fokos lázat mértünk neki. Nagyon gyenge volt, köhögött, de ez összesen két napig tartott. Utána eltűnt minden tünete és már csak azt várta, hogy lejárjon a karantén ideje. Persze, közben folyamatosan szedte a D és C-vitaminokat, valamint rengeteg folyadékot ivott. A feleségem olvasta, hogy a bodorrózsa tea is nagyon hatásos, ezért abból is sokat itattunk vele. Sem mi, sem a kisebb testvére nem kapta el a vírust; persze azért figyeltünk, hogy többnyire a szobájában legyen, amikor pedig kijött a családi térbe, akkor is maszk volt rajta. Örülök, hogy ilyen gyorsan túl lett a betegségen – mondta az édesapa.

A Kiss család azóta is szívesen fogyasztja a bodorrózsa teát, aminek összetevői egyes kutatások szerint rendkívül hatékonyak a vírusokkal szemben.Forrás: Zaol.hu

Németi Dávidnál telefonon érdeklődtünk, aki jelenleg is pozitívan, karanténban tölti az idejét. Ő édesanyja miatt csinált csak tesztet, amikor a náthás tünetei jelentkeztek:

- Csak egy kis megfázásra gyanakodtam, ebben az időszakban ez természetes. Náthás lettem és köhögtem, ami 2-3 nap után már el is múlt. Idős édesanyám miatt döntöttem úgy, hogy biztos ami biztos, elvégzem a nyál tesztet, ami végül pozitív értéket mutatott. Már semmi bajom nincs, ami volt, az is nagyon enyhe; ettől függetlenül természetesen betartom a játékszabályokat és itthon maradok addig, míg nem tudok negatív tesztet produkálni. Nagyon fontos számomra, hogy ne fertőzzem meg a családom vagy a környezetem – mesélte a 34 éves fiatalember.

Megfázásos tüneteknél is érdemes az omikronra gyanakodnunk.Forrás: pexels.hu

- A kislányom az Izsák Imre Általános Iskolában negyedik osztályos tanuló. Január végén egy szerdai napon, amikor hazamentem, nem érezte jól magát: akkor már hőemelkedése volt. Nagyon fájlalta a torkát és a fejét, illetve a lábában is érzett fájdalmat. Először megijedtünk, gondoltuk, hogy elkaptuk a vírust. Már egyszer átestünk rajta 2020 novemberében. Először otthon teszteltük, ami negatív értéket mutatott. A háziorvos azonban azt mondta a tünetek alapján, hogy valószínűleg Covid lesz, így kértünk neki Pózvára időpontot tesztre. A mintavételt nem lehetett értékelni, így utána csináltunk otthon mi is még egy tesztet, ami már pozitív lett – mesélte Magyarné Vugrinecz Zsuzsanna.

- Pár nappal később már nálunk is kezdődtek a tünetek, amit az otthoni gyors teszt először szintén nem mutatott ki, az utána Pózván elvégzett gyors teszt azonban pozitív lett. A kisfiam és a férjem is ugyanúgy elkapta, végigment az egész családon. Megviselte a gyerekeket, éjszaka is felkeltek, 3- 4 óránként kellett adnom a lányomnak a Nurofent. Fájtak az ízületeik és a fáradékonyság is jellemző volt. Nem volt egyszerű, nekem ráadásul van egy autoimmun betegségem. Kaptam antibiotikumot és a favipiravirt is felírta a háziorvosom, utána lettem jobban. Azt hittem, könnyebben átvészeljük, mivel már egyszer átestünk rajta, de így is – a férjem kivételével, akinek csak enyhébb náthás tünetei voltak - ledöntötte a családot a lábáról.

A Magyar család másodszorra kapta el a vírust.

A Szabó család is hasonló tünetekről számolt be:

- Volt egy kis láz, izomfájdalmak, fejfájás és gyengeség, de 3-4 nap múlva szerencsére már senkinek nem volt semmi baja – mondta a 45 éves Szabó Zsófia, aki két középiskolás gyermekével és férjével együtt az elmúlt héten lábaltak ki az influenzaszerű tüneteket okozó betegségből.