Szombaton az igazgatóság őriszentpéteri Natura 2000 Látogatóközpontjától induló, 13 kilométeres túrára várják a természetjárás kedvelőit. A célpont Ispánk lesz, amit jórészt erdős területen, kijelölt túraútvonalakon haladva érhetnek el a résztvevők. Február 12-én Apátistvánfalváról indulva, négy kilométeres túra során a Gyantászok útja tanösvény kilenc állomását érintve ismerkedhetnek az érdeklődők a vendvidéki erdők növény- és állatvilágával. Egy hétre rá őriszentpéteri szertúrára invitál az igazgatóság: az Őrség fővárosának is nevezett település nevezetességeit szerről szerre járva mutatják be. Utóbbi program során a Natura 2000 Látogatóközpont kiállításait is meg lehet tekinteni.

A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ennek határideje pedig minden esetben az adott túrát megelőző nap. Jelentkezni telefonon vagy elektronikus levélben lehet az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság elérhetőségein. A túrák létszámkorláthoz kötöttek, vagyis csak abban az esetben tartják meg őket, ha minimum öt fő jelentkezik, ötven személynél több résztvevőt pedig nem tudnak fogadni.