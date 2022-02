A Határtalan népzene elnevezésű konferencia – aminek szervezője a Csádé népzenei együttes és a Szapáry Egyesület volt – két részre tagolódott. Szombaton népzenei kurzust, majd annak zárásaként táncházat tartottak a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban, vasárnap pedig a konferenciát rendezték meg. Utóbbi online módon zajlott, hiszen az előadók közül többen is jelezték, hogy a koronavírus-járvány miatt személyesen nem tudnak az eseményen részt venni. A felszólalók – akik a téma hazai szaktekintélyei közé tartoztak, hiszen egyetemi oktatók, népzenészek, népzenetanárok, művelődéstörténészek, kutatók egyaránt szerepeltek köztük – hangsúlyozták: a magyar kultúra s azon belül is a zene rendkívül sokrétű, ami annak is köszönhető, hogy az évszázadok során folyamatosan alkalmazkodott az őt ért hatásokhoz, aktualitásokhoz. A művészeti oktatás ne öncélú tevékenység legyen, s ne egyetlen területre koncentráljon, így például a népzene tanítása mellé is célszerű más művészeti ágakat bevonni. A népzene iránti pozitív attitűd kialakítása összefogással érhető el, együtt kell dolgozniuk a hatalmas tudást és tapasztalatot felhalmozott idősebb generációknak, de azoknak a fiatal népzenészeknek is, akik lendületet, új energiákat tudnak felmutatni. Mindez azonban csak akkor hozza meg a várt eredményt, ha mind az oktatás, mind a zene művelése, azaz színpadi bemutatása szeretettel teli lesz.