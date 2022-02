Ezt dr. Boros Imre közgazdász, az első Orbán-kormány tárca nélküli minisztere mondta a NagyON Kanizsa nevű civil szervezet telt házas pénteki pódiumestjén a Medgyaszay Házban. Dr. Boros Imrével Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő beszélgetett, az est másik vendégeként beharangozott dr. Bogár László közgazdász betegsége miatt nem tudott eljönni a rendezvényre.

- A "rendszerváltás" után, kivéve az 1998 és 2002 közötti kis intermezzo-t, minden az SZDSZ forgatókönyve szerint történt - folytatta a közgazdász. - A társadalmi tulajdon magánosításában a külföldiek kaptak előnyt, a magyaroknak meg "toll a fülébe". Én sokáig dolgoztam Prágában, beleláttam az ottani történésekbe és Václav Klaus, a cseh miniszterelnök, majd elnök egészen másként gondolkodott: azt vallotta, hogy a külföldi tőkére ott van csak szükség, ahol ő már nem bír a dolgokkal, minden mást oda kell adni a cseheknek. Ennek köszönhetően ma egy ütőképes cseh tulajdonosi osztályt látunk. Mi még csak most kezdjük ezt építgetni, mert nagyon nagy szükségünk lesz ilyen emberekre. A legutóbbi 10 év az igazi rendszerváltás, csináljuk is nagy erőkkel, de kellene még hozzá idő. Szeretnénk a magyar társadalmat minimum a lengyelek szintjére felhozni, akik megelőztek minket a baloldal áldott jól sikerült 8 évében. Ezért fontos, hogyan szavazunk április 3-án! El kell dönteni, hogy visszavezet-e az út 2006-ba, amikor ugye, jól elzuhálták a népet (most éppen Kanadában verik az embereket, ott is nagy a demokrácia a liberális miniszterelnökkel), vagy mi mást akarunk? Akarunk-e tovább menni azon az úton, amin elindult Orbán Viktor? A mostani időszakot a Bethlen-kormányéhoz hasonlíthatnám, amikor 1921 és 1931 között, a trianoni tragédia után nagyjából sikerült konszolidálni Magyarország helyzetét, kirántani a mocsárból. Magyarország most is - hogy így fogalmazzak - "ki van rántva", de további javulásra van szükség. Ha a baloldal nyer, erre esély sem lesz. Miniszterelnök-jelöltjüket, Márki-Zay Pétert a Jóisten küldte nekünk, mert néha kikotyog ezt-azt, amiből sejthető, hogy mire számíthatunk.

Dr. Boros Imre az Európában zajló folyamatokról is ejtett szót. Mint rámutatott: az Uniót annak idején olyan államok alapították, amelyek azonos érdekeket vallottak magukénak. Ez működött is addig, amíg a világbirodalmi álmokat dédelgető Federal Reserve (az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere, amely az államilag kontrollált jegybankok többségétől eltérően vegyes, állami-magán rendszerben működik) meg nem vette az Európai Unió vezérkarát.

- Ezek az emberek akarják megszabni az európaiaknak, hogy szerintük mik az európai értékek, kiket kell szeretni és kiket nem, lassan már pedofilnak lenni is trendi dolognak számít, ami nonszensz - szögezte le. - Hát nem Európa lakóit kellene megkérdezni arról, hogy mik a földrész értékei? Persze, az általuk szorgalmazott értékek mögött is érdekek állnak, csak nem a mieink, hanem valaki másoké. A hazai baloldal pedig ezeket a más érdekeket képviselné. Hiányzik ez nekünk?