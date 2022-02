A film mérsékelt sikert aratott, de elég pénzt hozott a folytatáshoz, ami természetesen egy teljesen más sztorit mesél el. A Halál a Níluson is népszerű Christie-darab, ám ezt eddig csak kétszer láthattuk filmváltozatban. Először John Guillermin 1978-as verziójában, illetve 2004-ben, az ikonikus David Suchet-féle sorozatban. Branagh ezúttal is hozta a nagy neveket, de vajon tud-e ennél többet a legfrissebb Poirot-kaland.

Hercule Poirot (Kenneth Branagh) nagynevű detektív, aki épp a szabadságát tölti Egyiptomban, és hallani sem akar egy újabb ügyről. Meghívják egy nagyszabású menyegzőre, majd a nászútra is, mely a Níluson való gőzhajókázásból áll. Az idillt egy gyilkosság borzolja, hősünk pedig kénytelen újra munkába állni.

Bár a Halál a Níluson klasszikus krimi, Branagh láthatóan több helyen bele akart nyúlni a történetbe. Bevallom, az eredeti sztorit nem ismerem tüzetesen, de gyanítom: az alapkonfliktus, illetve a megoldás maradt a régiben, ellenben a karakterekből megpróbált kicsit többet kihozni, kezdve magával a főszereplővel. Néhány dolog kiderül Poirot-ról, többek közt emblematikus bajuszának eredetét is felfedik, illetve egy nagy szerelem is említésre kerül.

Apropó szerelem. A komplett cselekmény erre épül, minden szereplőnek volt vagy van vele valamilyen kapcsolata, legyen az titkolt, őszinte, szenvedélyes, netán fájdalmas. Tetszett ez a felütés, illik a film szellemiségéhez, de maradjunk a karaktereknél. A dúsgazdag ara és egyszerű férje mellett akad itt megcsalt ex, minden hájjal megkent rokonok, sértett cseléd és így tovább, indítéka pedig mindenkinek lenne. Meglepve tapasztaltam, hogy Branagh mennyi időt szán az expozícióra. A bő kétórás filmnek nagyjából a fele felvezetés és a szereplők bemutatása, a gyilkosság is csak ezek után történik, így aki arra számít, hogy az egész cselekmény a nyomozás köré épül, csalódni fog. A történet egy fokkal személyesebb talán, bár akkora érzelmi töltete nincs, hogy mindez magyarázat legyen a lassúcska tempóra. A nyomozás már a bevett mederben zajlik, bajszos nyomozónk mindenkit kikérdez, megvádol, és próbálja kideríteni az igazságot. A szálakat tovább bonyolítják, titkokat fednek fel, és mindenkinek van rejtegetnivalója. Maga az eset elsősorban részleteiben érdekes, apró meglepetéseket tud okozni, a megoldás hamar kikövetkeztethető. Mivel nem ismertem a sztorit, jó volt találgatni, még ha nem is okozott túl nagy kihívást kideríteni, ki a tettes és mi volt a motivációja. A többiek indítéka túlságosan is bagatellnek hatott, így aki látott már néhány krimit, össze tudja rakni a képet.

Branagh második ügye Poirot-ként sem váltja meg a világot, de az eredmény nem is tragikus. A helyszín jó, bár a CGI-hátterek helyenként borzalmasan műanyaggá változtatják a látványt. A sztárparádé sok vizet nem zavar, de Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Emma Mackey és a többiek megállják a helyüket. A szerelemközpontú eset így Valentin-nap környékén ideális lehet azoknak, akik unják a romantikus filmeket, és műfajt váltanának, illetve a kicsit részletesebb jellemrajzok is működnek, ha már a konkrét ügy nem feltétlenül a legérdekesebb. Egy kellemes, komótos hajókázás ez a Níluson a hatalmas bajszú idegenvezetővel, amit az előadás befejeztével nagy valószínűséggel el is fogunk felejteni.