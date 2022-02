A helyszínen megtartott tegnapi sajtótájékoztatón Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő felidézte: a fedett elárusítóhelyet 1969 júniusában adták át, azóta átfogó felújítás nem volt. A gépészeti berendezések rekonstrukciója 1996-ban, a lapostető vízszigetelése 2002-ben történt meg, nyolc évvel ezelőtt pedig a belvárosi rehabilitációs program részeként zajlott részleges felújítás.

A jövő héten kezdődő munkálatokban az első emeleti vizesblokkot építik át. A képviselő kiemelte: a nagyberuházások mellett fontosak a város lakóit szolgáló, az önkormányzati cégek által finanszírozott munkálatok is.

Horváth István, a vásárcsarnok igazgatója arról számolt be, hogy az elmúlt év végén dugulás jelezte: a felújítás már nem halogatható. A bruttó 22,5 millió forint költségű átépítés során megújul a gépészet, a villamos hálózat, kicserélik a víz- és szennyvízcsöveket, a nyílászárókat, valamint szellőztetőrendszert építenek be. Félautomata beléptetőrendszer fogadja majd az érkezőt, de külön lesz a személyzetet szolgáló vizesblokk, és vegyszertároló helyiséget is kialakítanak. A tervek szerint március végéig tartó átépítés alatt a termelői piac épületében található mosdókat lehet majd használni.