Vigh László, a térség ország­gyűlési képviselője mondta ezt tegnap Kozmadombján, ahol a Magyar falu program ötmillió forintos támogatásával a helyi köztemető fejlesztésének újabb, immár sokadik üteme zárult. A képviselő hozzátette: a kormányzat ezért is emelte be az MFP megvalósítandó céljai közé a temetői infrastruktúra fejlesztését, legyen szó akár önkormányzati, akár egyházi tulajdonú sírkertről.

Az elvégzett munkálatokról a falu polgármestere, Kámán János beszélt: elsőként a düledező, fából készült kaput cserélték le díszes, kovácsoltvas bejáratra, s ezzel párhuzamosan a kerítést is felújították. Majd a temetői bejáratot kövezték le, valamint kicserélték a ravatalozó nyílászáróit is. E munkákat önerőből végeztette el az önkormányzat. A Magyar falu program támogatásával a ravatalozó körüli részt térköveztették, és az oda vivő út is hasonló burkolatot kapott.

– Nincs olyan lakosa a falunak, akinek ne nyugodna hozzátartozója a temetőben – indokolta a munkálatokat a polgármester. – De nemcsak az itt élők, az elszármazottak is igényelték ezt a felújítást, s mi­után elkészültünk vele, sokan az egyetértésüknek adtak hangot.

Kámán János azzal folytatta: a temetőfejlesztési program ezzel még nem ért véget, a közeljövőben a ravatalozó külső és belső felújítását szeretnék megvalósítani, szintén önerős beruházásként.