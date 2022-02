Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos lapunk érdeklődésére elmondta: az eseményen az ország gazdasági helyzetének értékelése kiemelt szerepet kapott. Erről Orbán Viktor miniszterelnök megnyitóbeszédében azt hangsúlyozta: minden magyar ember büszke lehet arra a teljesítményre, amit az ország az elmúlt négy évben elért. A gazdasági növekedés 7,1 százalékos, amelyről a miniszterelnök azt mondta: az elmúlt negyven év legjobb eredménye. Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány megnehezítette a mindennapokat.

A kormány – mint Vigh László jelezte – segítséget nyújtott a magyar családoknak egyebek közt az adóvisszatérítés révén, a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjjal, illetve a novemberi nyugdíjprémiummal, és gondoltak a 25 év alatti fiatalokra is, őket a személyi jövedelemadó-mentességgel is támogatják. Vigh László úgy fogalmazott: mindezek Európában is példaértékűek. – Az elért eredményeknek köszönhetően felkészülten állunk a választások előtt – közölte az országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. Elmondta azt is: a frakcióülés a szakmai munka mellett a kapcsolatépítést is segítette. Lehetőséget biztosított az eszmecserére a politikusok, az országgyűlési képviselők között, egymás választókerületének és az ottani jó gyakorlatoknak a megismerésére.

A balatonfüredi ülésen továbbá a párt vezető politikusai, köztük Varga Mihály pénzügyminiszter, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is beszédet tartott.