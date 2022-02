- Édesapám 1990 környékén hozta haza az első kaukázusi juhász kutyát. Egy ismerősénél látta meg és azonnal beleszeretett. Én akkor 1 éves voltam. Apukám már akkoriban elkezdte tenyészteni őket, és gyakran járt velük kiállításra is, ahova mindig mentem vele. Azonban ez rengeteg időt felemésztett, Ő pedig akkoriban erre egyedül volt és a vállalkozások mellett kénytelen volt a tenyészetet beáldozni. Kutyánk azonban mindig volt – kezdte történetüket Horváth - Mérksz Gabriella, kutyatenyésztő, kennel tulajdonos.

A fotón Mérksz Istvánné és Mérksz István, Gabriella szülei, valamint Akhim, többszörös győztes és Junior Klub győztes kutya

- 2016 őszén, amikor a férjemmel hazaköltöztünk Angliából, akkor jött elő édesapámnál a gondolat, hogy újra belevesse magát ebbe a világba. Az én életemben is pont akkor volt egy váltás, és éreztük a férjemmel, hogy ebben nekünk is részt kell vennünk. Apa vett egy kutyát, mi pedig később elmentünk velük egy kiállításra: teljesen beszippantott minket ez az egész. Utána otthon leültünk a családdal, átbeszéltük, hogy újra belevágunk, csak már együtt. Végül mi is hoztunk egy kiskutyát; majd lavinaszerűen elindult az egész...

Kezdetben 2 kutyánk volt, majd folyamatosan bővítettük az állományt, így jelenleg 8 kaukázusi juhász kutyánk van, akikkel a tenyésztés zajlik. Rajtuk kívül van még 3 őr kutya, akik a telepet őrzik. Ebből az egyik egy mentett kaukázusi, a másik egy mentett németjuhász, és van egy keverék tacskónk is, valamint édesanyámnak is van otthon mindig egy kisebb testű kutyája.

A kennel egyik alapító tagja, Hozjain Taygi Val’kiriya /Zhura/. Többszörös fajta győztes, Magyar bajnok kutya

- Nagyon fontos, hogy nem szaporítást végzünk, hanem tenyésztünk; tehát minden esetben megvárjuk a szukának az anatómiai és pszichés érettségét is arra, hogy kiskutyái legyenek. 2 éves kornál előbb nálunk soha nincsen fedeztetés.

2018 óta járnak újra kiállításra, ahol az ebek általában hozzák a kívánt eredményeket

- Tudni kell azonban, hogy egy ilyen kiállításon maga a bírálat szubjektív. Minden kutyafajtához adott egy leírás, aminek meg kellene felelnie a kutyának. Sajnos nem mindig olyan bíró kerül a ringbe, aki átfogóan ismeri a fajtát. Tisztában kell lenni azzal, hogy ennél a kutyánál nagyon nagy probléma jelenleg, hogy belekevernek a tenyésztésnél más fajtát is azért, hogy például növeljék a méretét, a szőrminőségét, a csonterősségét vagy akár a fejméretet. A végeredmény pedig lehet egy nagyobb méretű szép kutya, de ez már nem felel meg magának a fajta leírásnak. És ha nem fajtaspecialista bíró van a versenyen, akkor – éppen azért mert szubjektív a bírálat és a bírok nem ismernek minden fajtát teljes mértékben - előfordul, hogy a standardnak nem megfelelő kutya lesz a győztes. De ez nem csak a kaukázusi juhászkutyára igaz. Ugyanis a bírok több kutyafajtát is felvehetnek, sőt sok bíró a létező összes kutyafajtát bírálhatja… Az pedig képtelenség, hogy minden egyes fajtát oda vissza ismerjen. Tehát ez a bírói dolog minden fajtára igaz, és mindenhol előfordul, hogy olyan bíró bírál aki nem ismeri teljes mértékben az adott fajtát.

Ebből szoktak nézeteltérések és problémák adódni, de a bírói ítéletet és véleményt nem lehet megkérdőjelezni. Éppen ezért nem minden kiállításra megyünk el, meg kell ezt is válogatni. Ez a mi érdekünk is, hiszen ha fajtaspecialista bírálja a versenyt, akkor ott valódi bírói leírást és véleményezést kapunk: mi pedig ebből tudunk tanulni, fejlődni.

Gabriella férje, Horváth Péter és a Mosonta Kert Őrzője, Akhim egy Klub Kiállításon.

- Most van egy olyan fiatal kutyánk, aki úgymond a top szintet képviseli. Erősen hozza azt a kaukázusi jelleget, amit nagyon sokan keresnek. Ez a fiatal kutya nagyon „típusos”, nagyon szép eredményeket hozott már. 2021 decemberében Magyarországon volt az Európa Kiállítás, ahova elmentünk vele: az osztályát megnyerte, kanok közül pedig második lett a 39 kutya közül.

Samotsvety Sibiri Chaban /Jegor/ Európa Kiállítás Budapest 2021.12.30. Növendék Európa Győztes

- Minden fajtának van egy gondozó szervezete, klubja, ahol minden évben évzáró rendezvényt tartanak; itt pedig az eredmények alapján kiosztják az Év Kutyája Díjat. Ezt is különböző csoportokban adják, 2021-ben a Karakán Klubnál pedig ő lett az Év Fiatal Kutyája. Nagyon büszkék vagyunk rá. Itt klub győztes is lett, ami nagyon szép eredmény. Orosz fajtaspecialista, nagyon elismert bíró bírált, így külön elismerés, hogy nála lett klub győztes. Év közben volt neki egy korosztály váltása, így év végére már másik korcsoportba került át, ahol növendékként pedig Növendék Európa győztes címet ért el.

A kutyatenyésztésnek komoly háttérmunkája van

- Aki ezt komolyan és jól akarja csinálni, annak rajongani kell. Hiszen itt télen – nyáron, fagyban és negyven fokban is menni kell a kutyákhoz. Hiába van nekik nagy udvaruk, kifutójuk, saját házuk: ez pont attól működik jól, hogy az ember az idejét belefekteti. A mi kutyáink hozzá vannak szokva ahhoz, hogy minden nap több kilométert sétálunk velük dombokon, réten, erdőkben. Rengeteg időt fordítunk a szocializálódásukra, amit már pár hónapos kortól nagyon fontos elkezdeni. Ez mind energia, idő, és pénz, de ami a legfontosabb: kedvvel és örömmel lehet és szabad csak csinálni.

Nagyon intelligens kutyafajta

- A közhiedelemmel ellentétben ők nem a 0-24 órában őrjöngő fenevadak, akik mindig vicsorogva toporognak az udvarban. Őrző - védő fajta, a saját területüket védik, azt is ösztönösen. A gazdáit is a területéhez kapcsolja, ezért ugyanúgy védelmezi őket is. Sőt, ha a területére beteszünk például 30 csirkét és 5 birkát, akkor azt is ugyanúgy a területéhez fogja gondolni és őket is meg akarja védeni mindentől. Éppen ezért vannak olyan helyek a mai napig, - például Grúziában - ahol komoly munkakutya céllal tartják őket, nyájat őriznek és tökéletesen végzik a munkájukat. Kevés helyen tartják ilyen céllal itthon, de a genetika az bennük van.

Fontos, hogy „tiszta agyú” legyen a kutya

- Ez két dolgon múlik. Ha később idegrendszeri problémák adódnak, az valószínűleg annak az eredménye, hogy beltenyésztés történt, ami azt jelenti, hogy rokonok vannak összepároztatva. Úgyhogy ha később vadabb a kutya – minden ok nélkül – akkor az egyik elképzelhető ok ez, a másik pedig hogy rossz gazdához került. Nagyon sok múlik azon, hogy ki mire neveli a kutyáját. Egy tacskóból is lehet vicsorgó, őrjöngő állatot csinálni.

A Nazurakh Caucasian Kennel tagjai. Mindegyik többszörös díj nyertes kutya.

- Önmagától a kaukázusi kutyafajta nem ideges típus. Teljes mértékig tisztában van a méreteivel, az adottságaival, mindennel. Nagyon intelligens fajta, kisgyerekes családok mellé is nyugodt szívvel választhatóak. Azonban fontos, hogy jó idegrendszerű kutyát válasszunk, ez pedig úgy lehetséges, hogy utánajárunk, honnan származik a kutya: kik a felmenők, nem történt - e beltenyészet. Ha leinformálható tenyésztőtől vásárolunk, aki kommunikatív és rendelkezésre bocsájt minden információt, akkor nagy valószínűséggel jó kutyát fog vásárolni az ember.

De fontos tudni, hogy ezekkel a kutyákkal folyamatosan foglalkozni kell. Nagy a mozgásigényük és magát az embert is igénylik.

Gabriellának ez napi minimum 6 órás elfoglaltságot jelent, de szinte észre sem veszi, hogy megy az idő, hiszen a legnagyobb szeretettel gondoskodik a kutyákról. Nyár közepén jött le az első alom, és bár még fiatal az állományuk, nagy álma, hogy kaukázusi tenyésztőként idővel nemzetközi szinten is megismerjék őket.