Az Interreg Central Europe 2021-2027 program első felhívására nyújt be pályázatot az önkormányzat konzorciumi partnerként. A cél, hogy az elektromos hálózat túlterheltségének enyhítésére olyan módszereket alakítsanak ki, melyek mérséklik a csúcsidőszakban a hálózati energiafelvételt. Lenti a remények szerint olyan nagy értékű eszközöket tud vásárolni a programban, amelyek lehetővé teszik a lentiszombathelyi városrészben már kialakított energiapark további bővítését. Az energiaparkban egy korábbi fejlesztés részeként napelemes, szélkerekes, valamint használt konyhai olajjal hajtott generátorokat mutattak be. Az Interreg Central Europe projekt keretében pedig nagy teljesítményű, akkumulátoros energiatároló rendszer épülhet ki, energiagazdálkodással és okos méréssel együtt. Az akkumulátorok töltése a helyben termelt energia mellett a nyilvános elektromos hálózatról történik. A szolgáltatóval együttműködve okos mérőt is felszerelnek. A bemutató területet intelligens energiagazdálkodási rendszer vezérli majd. A projekt megvalósítása jövőre kezdődhet, a Lentire eső támogatás várhatóan 200 ezer euró, 5 százalék önrésszel.