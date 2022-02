Erről is beszélt Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és a zalai 2. számú választókerület fideszes elnöke a tegnapi sajtóbejáráson. Kiemelte: az M76-os építése Zala egésze számára fontos, hiszen egyrészt biztosítja majd a megyeszékhely és az autópálya közötti közvetlen kapcsolatot, a balatoni térségben pedig javítja a közlekedés minőségét. Mint mondta: ez az itt élők jogos igénye volt, „amelyhez egyre közelebb kerülünk.”



A most elkészült, mintegy háromkilométeres szakasz Zala és Somogy megye határán húzódik, és a sztrádától közvetlen összeköttetést biztosít az ideiglenes, Sármellék közelében lévő körforgalomig, ahonnan folytatódik majd az építkezés.



– Már ez a szakasz is garantálja, hogy megoldódjon a nyári szezonban gyakran tapasztalt torlódások, dugók problémája, s persze ezzel együtt növekszik a térség közlekedésbiztonsága is – hangsúlyozta Nagy Bálint, leszögezve: az M76-os az egyik legfontosabb, legtöbb embert érintő beruházás a megyében.

A politikus emlékeztetett: a főszezonban eddig Keszthely közelében rendre torlódás alakult ki az autópálya és az északi part felől is, ami ezzel a beruházással jelentősen csökkenhet.



Nagy Bálint arról is beszélt, ezt követően folytatódik a megyeszékhelyig tartó fejlesztés. Ez pedig a keszthelyi térség szempontjából azt is jelenti, hogy idővel az egyelőre ideiglenes körforgalom 3 kilométerrel odébb, Sármellék közelébe kerül, a jelenlegi keszthelyi elkerülő felől pedig egy új fel- és lejáró épül.



– Gazdasági szempontból is fontos ez a beruházás – szögezte le a politikus. – Van olyan cég, amely azért választotta Keszthelyt, mert ezek a fejlesztések elindultak, s ennek kimutatható, érzékelhető hatása van már most is. A választókerület egésze számára pedig azért jelentős az M76-os, mert mindenkinek a biztonságosabb, jobb közlekedés lehetőségét kínálja.