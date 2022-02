A polgármester elmondta, hogy a december második felében befolyt bevételek miatt a tavalyi költségvetésről is tárgyalniuk kellett, amely 63 milliárd forintról indult év elején, a tegnap átvezetett módosításokkal pedig 2021 végére főösszege elérte a 76,2 milliárd forintot.

A 2022. évi költségvetést a tavalyinál is magasabb, rekordnagyságú kezdő főösszeggel tervezték. A jelenlegi tervek szerint 63,6 milliárd forintból gazdálkodik idén Zalaegerszeg, de az összeg év közben valószínűleg több százmillió forinttal növekszik - hangzott el a sajtótájékoztatón.

A büdzsé tervezését befolyásolta a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése az önkormányzati intézményekben és cégeknél, valamint az óvodapedagógusok 10 százalékos, a bölcsődei, a szociális és a kulturális szférában dolgozók 20 százalékos béremelése. Balaicz Zoltán arról is beszámolt, hogy az egyéni kis- és középvállalkozók továbbra is csak megfelezett, 1 százalékos iparűzési adót fizetnek. A kieső bevételt tavaly az állam 630 millió forinttal kompenzálta Zalaegerszegnek. Idén is számít a város támogatásra, mivel azonban a helyi gazdaság erősödött, a tavalyinál valószínűleg kisebb lesz az állami juttatás. A polgármester az idei költségvetést összességében stabilnak nevezte, amely kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé hitel felvétele nélkül, kellő mozgásteret biztosítva a beruházásokra, fejlesztésekre, az intézményrendszer működtetésére, fogalmazott.

Lapunk kérdésére elmondta, hogy az új uszoda működtetése is benne van a költségvetésben 300 millió forinttal, de továbbra is az a szándék, hogy a város átadja a létesítmény üzemeltetését az államnak. Már elkészült és döntésre vár az erről szóló kormány-előterjesztés. Az uszodát március 20-án avatják fel.

A közgyűlés foglalkozott az andráshidai nem nyilvános repülőtér jövőjével. A 110 hektáros területen biztosítanának helyet a Dronemotive drónkutatási és -fejlesztési kompetencia-központnak, amelyet 6 milliárd forintos befektetéssel hoznak létre a megyeszékhelyen, 200 új munkahelyet teremtve. A központ polgári és állami, pilóta nélküli légi járművek és az azokhoz csatlakozó rendszerek kutatás-fejlesztésére, tesztelésére szolgál majd. A repülőtéren továbbra is fogadják a belföldi kisgépeket és helikoptereket, a légisport-funkció megmarad, és repülőnapot is lehet tartani. Emellett lehetőség nyílhat egy különleges, mentéshez és veszélyhelyzeti reagáláshoz kapcsolódó projekt megvalósítására.

A Zeginfón elhangzott: pályázatot ad be az önkormányzat a Zalaegerszeg és Teskánd közötti kerékpárút megépítésére. Balaicz Zoltán elmondta, hogy 2019-től mostanáig közel 1,6 milliárd forintból 19,1 kilométer kerékpárút épült ki, újult meg – vagy még folyamatban van a munka. Az önkormányzati ciklus végéig még öt bicikliút-fejlesztést szeretnének lebonyolítani, az említett teskándin kívül a botfai kikötést, a csácsbozsokit az arborétumig, a Tesco-körforgalom kétsávosításával kapcsolatban is építenek kerékpárutat a Berzsenyi utca és a ZalaPark között, a Göcseji útit pedig felújítják.

Szintén felújítanák a Novák Mihály utca járdaburkolatát, a 20 milliós munkához 10 millió forint pályázati támogatást szeretnének elnyerni.

A közgyűlés elfogadta, hogy a ZTE Röplabda Klub taopályázatot adjon be a Liszt-­iskola tornatermének 63 millió forintos fejlesztésére.

Újabb pályázatot ír ki a város a nyugdíjba vonult dr. Chilla Emese házi gyermekorvos körzetében a praxis betöltésére. Eddig helyettesítéssel látták el a feladatot. Bíznak benne, hogy lesz jelentkező, a mostani Emmi-támogatással már vonzó lehet a lehetőség, hangzott el a Zeginfón.