Ezt a véleményét fogalmazta meg dr. Székely Tamás, aki november elsejétől megbízott vezetője a Zala Megyei Főügyészségnek – elődje, dr. Kondákor Ferenc egy éve vonult nyugdíjba. A beszélgetés másik apropója, hogy a megyeszékhelyre érkezett a 150 éves magyar ügyészség történetét bemutató szabadtéri kiállítás, a tablók a városháza előtt tekinthetők meg a jövő hét végéig.

– A feladatainkat az eddig megszokott alapossággal, fiatalos lendülettel lássuk el, az ügyészség továbbra is járuljon hozzá, hogy a megyében rend, nyugalom legyen, a bűncselekmények elkövetői ne kerülhessék el a felelősségre vonást – idézte fel dr. Székely Tamás, hogy milyen „útravalót” kapott dr. Polt Péter legfőbb ügyésztől, amikor megbízását átvette a zalai ügyészségi szervezet vezetésére.

– Nos, Zala közbiztonsági helyzete évek óta rendkívül kedvező, a legalacsonyabb bűn­ügyi fertőzöttségű megyék közé tartozunk – emelte ki. – Bár a megyében a regisztrált bűncselekmények száma az előző évhez képest 2021-ben kicsit emelkedett, ez annak az eredménye, hogy tavaly fejeződtek be olyan büntetőügyek, amelyek nagyszámú csalás, illetve közokirat-hamisítás elkövetése miatt folytak – fűzte hozzá magyarázatként.

Kedvező fejleményként emelte ki, hogy a köznyugalmat befolyásoló bűncselekmények, így különösen a lopások, garázdaságok, testi sértések száma csökkent, de például rablás miatt is „csak” 7 büntetőügy volt folyamatban 2021-ben. A kiemelten kezelt és a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, aránya is kevesebb volt az előző évinél, és tavaly szerencsére nem történt emberölés sem a megyénkben. Figyelemre méltó azonban, hogy növekvő számban indult eljárás kiskorúak ellen elkövetett szexuális jellegű bűncselekmény, valamint gyermekpornográfia miatt. A változatlanul magas számú kábítószer-fogyasztó mellett már egyre több a kábítószer-kereskedő ellen eredményesen emelt vád is. Ez utóbbi esetekben a zalai bíróságok, különösen a törvényszék rendre példás szigort tükröző büntetéseket szabott ki, mutatott rá.

– Érdekelheti a közvéleményt az is, hogy megyénkben két nyomozás is indult hálapénz kérése, illetve elfogadása miatt – tért ki rá a főügyész. – Az elmúlt év eleje óta ugyanis már nemcsak a pénzt kérő, elfogadó orvos, hanem az is büntetendő, aki az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben jogtalan előnyt ad vagy ígér emelte ki a főügyész, akit eddigi szakmai pályája mindig a büntetőjoghoz kapcsolt.

Ehhez mindössze távoli családi indításnak tekinthetjük, hogy apai nagyapja jogász volt, mert szülei – bölcsész édesapja, Székely Ákos szombathelyi tanár, költő, író, kritikus, irodalomtörténész, valamint kecskeméti származású muzeológus édesanyja – pályájával csak annyi a közös szál, hogy dr. Székely Tamás is a Szegedi Tudományegyetemen végzett. Ott, ahol anno szülei tanultak, ahol megismerkedtek, lettek egy pár, és utolsó éves hallgatóként már örülhettek első gyermeküknek.

Ügyészségi ösztöndíjasként, friss diplomával került 1994 áprilisában Szombathelyre a városi ügyészségre fogalmazónak, majd lett ügyész, és négy év elteltével már a megyei főügyészségen dolgozott. Büntetőjogi területen kapott később csoportvezetői kinevezést, 2012-től pedig a területet a főügyész büntetőjogi helyetteseként irányította.

A krimit kedvelők számára vastag kötetet lehetne összeállítani azokból a bűnügyekből, amelyekkel azokban az években foglalkozott, ezek közül kérésre kettőt emelt ki. A Duna Profit Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezettel hatezernél több embert károsítottak meg sok milliárd forinttal. A vezető tisztségviselőkből lett tíz vádlott közül nyolcan hosszú időre szóló szabadságvesztést kaptak. A másik történetben évek múlva találták meg a tettest, aki két ember életét oltotta ki.

– Szombathelyen egy garázssori boltost 57 késszúrással megöltek, és a bevételét elvitték 2006-ban, a tettest nem sikerült elfogni. Öt évvel később, 2011 januárjában egy középkorú asszonyt találtak holtan a lakásában, életét kalapácsütésekkel, késszúrásokkal oltotta ki a tettes, mint kiderült, a fia, aki ekkor is még csak 24 éves volt. Főiskolára járt, vékony testalkatú, alacsony, csendes, senki nem gondolta volna róla, mire képes a pénzért, mert mindkét esetben ez motiválta a tettét. A két helyszínt pár utca választotta el egymástól, az elkövetés módja is hasonló, ezek voltak az eseteket összekötő első gyanús szálak, amiket aztán a DNS-vizsgálatok is megerősítettek. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték – árulta el a történet végét.

Az ügyészi munka azonban nemcsak a bűn üldözéséhez kapcsolódik, mutatott rá dr. Székely Tamás. A közjogi szak­ágban dolgozók az élet számos területén felügyelik a törvényességet. Kiemelt figyelemmel kísérik az ásványi anyagokat kitermelő bányatársaságok működését, márpedig a megyében található három nemzeti parkból kettő területén tucatnyi vállalkozás működtet bányákat. Ez megköveteli az aktív együttműködést a környezetvédelmi hatóságokkal, valamint határozataik törvényességi ellenőrzését. Emellett figyelemmel kísérik a szennyvíztisztító telepek működésével kapcsolatos közigazgatási bírságoló határozatokat is. A környezetvédelmi hatóság által végzett mérések Zala megyében 21 telepen mutatták ki a határérték túllépését, amiért a vízvédelmi hatóság 16 millió forint vízszennyezési bírságot szabott ki az üzemeltetőkre, korábban ez évi 32 millió forint volt. Védett természeti értékek veszélyeztetése és károsítása, valamint védett madarak elpusztítása miatt is indítottak eljárást. Ezek mellett eltiltást is kezdeményeztek ebtartókkal szemben arra hivatkozva, hogy az állatokat nem a jó gazda gondosságával tartották, emelt ki néhány intézkedést.

– A főügyészi megbízással napi ingázás jár Szombathelyről, de közben van módom átgondolni a napi feladatokat, vagy épp kikapcsolódni, mert én ráadásul szeretek autózni – mutatott rá a kétszer egyórás utazás „előnyös” oldalára dr. Székely Tamás, aki szabadidejében is szívesen vezet. Olyankor motorra pattan, az 500-as Honda CBF-fel sokfelé megfordult, most Zala felfedezése következik, mert ebből korábban mindössze a családjával előszeretettel látogatott keszthelyi strandot, no meg Nagykanizsát ismerhette meg, mivel egyetemi előfelvételis katonaidejét a Dózsa-laktanyában töltötte felderítőként. A négy fal között pedig szívesen gitározik, vagy baráti körben pókerrel múlatja az időt, és a hobbik sorába belépett a sörfőzés is, ha éppen nem a szituációs lövészetet műveli a lőtéren. Mindezek rejtelmeibe majd nyolcéves fiát avathatja be, mert a nagyobbik, 20 esztendős Londonban tanulja a jövőt, az informatikát, elektronikát és minden más tudományt, amit az idősebbek is alig értenek már.