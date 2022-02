Több mint kilencvenen vették át a diplomájukat szombaton a MATE Georgikon Campusán, közülük jó néhányan kitüntetéssel, illetve kiváló eredménnyel végeztek. Az ünnepi tanácsülésen prof. dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora (képünkön Horváth Editnek adja át a diplomát) hangsúlyozta: „agrárszakembernek lenni azt jelenti, hogy kezet rázunk a természettel”. Ez óriási lehetőség, de legalább ekkora felelősség is, hiszen aki ezen a területen dolgozik, azt úgy kell tennie, hogy 50 év múlva is tudjunk alapanyagot, élelmiszert előállítani, ám közben a környezetünket is védjük, amit legalább olyan állapotban kell átadnunk az utódainknak, mint ahogyan mi megkaptuk – szögezte le az egyetem vezetője.

Prof. dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora ünnepi beszédében elmondta: a mezőgazdaság mindig olyan hivatás volt, amely tartogat meglepetéseket, hiszen minden év más az agráriumban, "éppen ezért nincs két egyforma feladatcsokor, ami az egymás után jövő generációk számára kihívásként jelentkezik". Az előttünk álló időszak is különleges lesz, hiszen új területek törnek be az ágazatba: megjelenik például a digitalizáció, az űrtudomány, így a fejlődés robbanásszerű lesz, amelyhez alkalmazkodni kell - fogalmazott az egyetem rektora. Prof. dr. Gyuricza Csaba emlékeztetett, 20-25 évvel ezelőtt 800 ezren dolgoztak, ma pedig már csak 400 ezren tevékenykednek a mezőgazdaságban, és ez a tendencia a jövőben is folytatódik, ahogyan az informatika egyre inkább teret hódít, s ennek megfelelően kell átalakítani a felsőoktatást is. Ezt szolgálja az agrár- felsőoktatási integráció.

- A MATE azért jött létre, hogy a jövőben is legyen biztos, intellektuális bázisa, háttere a magyar vidéknek - szögezte le a rektor. - Az egyik nagyon fontos missziónk az oktatás és a kutatás mellett, hogy a vidéki értelmiséget helyben képezzük, amelyre a 225 éves Georgikon múltja is kötelez bennünket. A következő 225 évhez pedig szükség van arra, hogy az oktatást a mai körülményekhez s azokhoz a lehetőségekhez igazítsák, amelyek potenciálként benne vannak a hazai mezőgazdaságban, hangsúlyozta prof. dr. Gyuricza Csaba, hozzátéve: éppen ezért olyan fejlesztésekbe kezdtek, amelyekkel több évtizedes adósságokat törlesztenek. Keszthelyen megújul például az egyetemi komplexum, a burgonyakutató központ és a kollégium is. Dr. Rózsa László campus- főigazgató azt hangsúlyozta: hosszú távon az a céljuk, hogy a MATE a világ 30 legjobb agrár-felsőoktatási intézménye közé kerüljön, s ennek jegyében kezdődtek beruházások a Balaton-parti városban is, amelynek része az oktatási, kutatási háttér, az eszközpark és az infrastruktúra teljes modernizálása is. "225 éves intézményünkben a jövőt úgy képzeljük, hogy a tradíciókat ötvözzük a modern kor megoldásaival" - szögezte le dr. Rózsa László, elárulva: most 91 hallgató tett sikeres záróvizsgát.