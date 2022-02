Cseresnyés Péter elmondta: a Fidesz és a KDNP fontosnak tartja a minimálbér emelését, ezért az idei évtől a kormány 200 ezer forintra emelte ennek összegét, míg a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedett. A minimálbér így magasabb lesz a Gyurcsány-féle baloldal által fizetett 2010-es átlagbérnél.



– Ráadásul az idén januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alatti fiatal munkavállalóknak, ami havonta több tízezer forintot jelent – hangsúlyozta Cseresnyés Péter, aki emlékeztetett: a baloldal minden egyes minimálbér-emelés előtt azzal riogatta a választókat, hogy vállalkozások ezrei mennek majd tönkre, hogy óriási elbocsátási hullám veszi kezdetét emiatt. Persze minden alkalommal bebizonyosodott, hogy ez nem igaz, hiszen az Orbán-kormány a vállalkozások támogatására, a gazdaság fejlesztésére is komoly hangsúlyt fektet, és érdekes módon a foglalkoztatási adatok csúcsokat döngetnek. Mi nem azt üzenjük az embereknek, amit Gyurcsány mondott, hogy „el lehet menni Magyarországról”. Mi azon dolgozunk, hogy a magyar emberek helyben tudjanak boldogulni, ne kelljen a családjuktól távol munkát vállalni a megélhetésért. Ennek egyik alapköve a minimálbér és bérminimum emelése, a családok támogatása és a 25 év alattiak adómentessége.



Cseresnyés Péter rámutatott: a baloldal egyszer már tönkretette az országot és most ismét erre készül. Ennek a bandának a szekerét tolja Horváth Jácint, a baloldal kanizsai képviselőjelöltje is, tette hozzá. A választáson tehát arról is dönteni kell, hogy alamizs­náért vagy folyamatosan emelkedő, tisztes bérekért akarnak dolgozni a magyarok.