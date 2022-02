A keszthelyi Kis Szent Terézbazilikában Mezei András plébános mutatott be szentmisét múlt vasárnap, hangsúlyozva: ez az alkalom "rólatok szól, arról, miként tudtok még közelebb kerülni Jézushoz, de elsősorban Jézusról szól".

A pár éve szerveződő Keresztény Keszthely csoport tagjai fontosnak tartják, hogy összefogják, felkarolják a helyi és környékbeli családokat, és hidat teremtsenek a város két plébániájának hívei között. A szervezők egységben, közösségben gondolkodnak, amelyben támogatja őket Tál Zoltán és Mezei András plébános is.

A templomokban eddig is tartottak családos szentmiséket, mostantól azonban teljes egységben, összehangolt módon szervezik ezeket az alkalmakat. A célkitűzés pedig a családok védelme és megerősítése mellett az is, hogy a gyermekek számára természetes legyen a templomi légkör, a rendszeres szentmisére járás, és otthonná váljék a templom, valamint a plébánia is.

Nagy Gábor családapa, önkéntes szervező arról beszélt: van több olyan család, amely "perifériásan tartozik az egyházhoz ". Ők nem járnak rendszeresen szentmisékre, de a családos alkalmakkal megszólíthatók. Utóbbit Mezei András, a Kis Szent Teréz-bazilika plébánosa missziós feladatnak nevezte, mint ahogyan azt is, hogy minél szélesebb körben építsék a helyben és a térségben élők közösségét, a keresztény egységet.

Ennek érdekében családi programokat, gyermekfoglalkozásokat, a szülőknek lelki beszélgetéseket, lelkigyakorlatokat, előadás-sorozatokat szerveznek majd a plébánián. Az atya tervei között az is szerepel, hogy nagyszabású, a keresztény családoknak szóló városi fesztivált tartsanak majd Keszthelyen. Mezei András úgy fogalmazott: a szülőknek feladata, sőt kötelessége a szentségi házasságkötésüktől fogva, hogy elfogadják Isten ajándékait, a gyermekeiket, mint ahogyan az is, hogy az Anyaszentegyház törvényei szerint neveljék őket. Fontos, hogy a templomi esküvőn tett ígéretüket valóban megtartsák, és hitben neveljék fel a fiatalokat.

A családos szentmiséken a plébánosok a liturgia részeiről is beszélnek a jelenlévőknek, miközben a gyerekek bibliai kifestőkkel foglalatoskodhatnak. A Kis Szent Teréz-bazilikában minden hónap harmadik vasárnapján, a Szent Családtemplomban pedig a negyedik vasárnapon lesznek családos szentmisék.