Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója a Telegram közösségi oldalon azt írta, hogy orosz csapatszállító járműveket láttak a város utcáin megjelenni. A Herascsenko és az ukrán különleges tájékoztatási szolgálat által közzétett felvételeken az volt látható, hogy több könnyű katonai jármű halad Harkiv egyik utcáján.

A RIA Novosztyi hírügynökség ezzel egy időben az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt napokban az orosz hadsereg blokád alá vette a dél-ukrajnai Herszont - mely Zalaegerszeg testvérvárosa -, valamint Berdjanszk városát. Igor Konasenkov szóvivője azt is mondta, hogy ellenőrzésük alá került a (Krímtől északnyugatra fekvő) Genicseszk repülőtere is - tájékoztatott az MTI.

