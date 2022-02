A Központi Statisztikai Hivatal pénteken tette közzé, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2022 januárjában 201 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,2 százalék, a 2021. november – 2022. januári időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 183 ezer fő, a ráta 3,8 százalék volt.

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője kommentárjában kiemelte, decemberről januárra csökkent a foglalkoztatás és növekedett a munkanélküliség, ám ebben leginkább szezonális okok játszottak szerepet, hiszen januárban a foglalkoztatás jellemzően alacsonyabb, mint az előző év decemberében, amit az ünnepek elmúltával kisebb kiskereskedelmi forgalom és ehhez kapcsolódó alacsonyabb foglalkoztatás magyaráz.

Éves alapon ugyanakkor a foglalkoztatottak száma jelentősen, a januári adat alapján több mint 100 ezer fővel, míg a 3 havi átlagot tekintve több mint 70 ezer fővel emelkedett, és a munkanélküliségi ráta is érdemben csökkent, tette hozzá. Ebben egyaránt szerepe lehetett a kedvezőbb gazdasági teljesítménynek és annak, hogy idén nem voltak a koronavírushoz kapcsolódó szigorú korlátozások.

Az elsődleges munkaerőpiacon 87 ezer fővel növekedett a foglalkoztatás, miközben a közfoglalkoztatás szerepe továbbra is csökken. Fordulat látszik ugyanakkor a külföldön dolgozók számában, az előző időszak csökkenéseit minimális növekedés követte januárban, mutatott rá Regős Gábor.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője úgy látja, hogy a munkaerőpiac teljesen helyreállt, noha annak szerkezete érdemben módosult. Mivel a hazai gazdaságban már a járvány előtt is megjelent a munkaerőhiány, az azzal küzdő ágazatok, illetve az új igények megjelenése fel tudta szívni a járvány által negatívan érintett ágazatok munkavállalóit, így a válság sem rázta meg komolyabb mértékben a munkaerőpiacot. Kedvezőnek nevezte, hogy a létszám elsősorban a kifejezetten magas hozzáadott értékű infokommunikáció és szakmai, tudományos, műszaki területeken nőtt.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint is elsősorban szezonális hatások állhatnak a munkanélküliségi ráta januári romlása mögött, s ez a hatás azóta különösen erős, amióta az új közfoglalkoztatási rendszer van érvényben. A munkaerőpiaci helyzet továbbra is kedvező a gazdasági növekedés szempontjából, ám a munkaerőhiány tovább erősödhet, különösen, ha az év második felében a vállalatok egyre kevésbé kényszerülnek a termelésük korlátozására az alapanyaghiány miatt, tette hozzá. Mindez a bérek további emelkedésének irányába mutat, ami a már most is magas inflációs várakozásokat tovább emelheti, közölte Virovácz Péter.