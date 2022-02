Annak tekinthető a testi vagy lelki sérülés, az érzelmi megrázkódtatás és a vagyoni kár, ami a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll - emelte ki Tóth László őrnagy, a megyei főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője.

Tóth László kiemelte: korábban a segítséget az áldozat kérhette az illetékes hivataltól, tavaly azonban ezt a szabályt megváltoztatták. Eszerint a személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeit - ha az érintettek ebbe előzetesen beleegyeztek - immár közvetlenül is felkereshetik az áldozatsegítő szolgálatok munkatársai, akik így nyújtanak nekik személyre szabott támogatást. Emellett megmaradt az a lehetőség is, hogy az áldozatok a szolgálathoz forduljanak, mégpedig bárhol az országban, függetlenül lakóhelyüktől, és attól is, hogy hol érte őket a sérelem.

A rendezvényen elhangzott: az országban elkezdődött az áldozatsegítő központok kialakítása, Zalában jelenleg a szombathelyi székhelyű központ munkatársa érhető el az egerszegi rendőrkapitányságon, minden hétfőn 8 és 17 óra között, míg az áldozatsegítő telefon a 80/225-225- ös számon hívható.

A központ koordinátora, Kámán-Németh Martina arról is szólt, hogy az anyagi kárenyhítés mellett figyelnek az érzelmi támogatásra, és igyekeznek minél több terhet is levenni az áldozatok válláról: segítenek az ügyintézésben, kérvények, okiratok elkészítésében, valamint ingyenes egészségügyi, jogi szolgáltatáshoz is hozzájuttatják az áldozatokat.