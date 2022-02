Ennek jegyében csatlakoznak egyre többen ehhez a programhoz, amely 2021-ben, a járvány okozta problémák, gazdasági nehézségek ellenére rekordösszegről számolhat be, hiszen összesen 4 035 000 forint gyűlt össze. A szervezőmunkát a kezdetektől a társaság alelnöke, dr. Csanádi Ágnes egyetemi docens tanár, a Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar dékánhelyettese vállalja magára.

Dr. Csanádi Ágnes egyetemi oktató, a program vezetője

Forrás: Zalai Hírlap

– Az adományozott pénzösszegek elsődlegesen a betegellátás körülményeinek javítására, valamint műszaki és gyógyászati eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére szolgálnak – tájékoztatta lapunkat dr. Csanádi Ágnes, hozzátéve, a felvállalt jótékonysági tevékenységet elismerés övezi mind az onkológiai betegek, mind a város lakossága körében. – E gyűjtőmunka folytatását minden évben elnökségi határozat erősíti meg, amely mára már egy adományozási projektté fejlődött, hiszen a forrásszerzést egyéb kapcsolódó feladatok teszik teljessé. A 2021. évben e tevékenység szintet lépett a fővédnöki és védnöki felkérésekkel. Az elnökség döntése alapján 2021-ben az adományozási projekt fővédnöke Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, védnökei pedig Berta László, a megyei szervezet elnöke, a Zalaco Zrt. vezérigazgatója és Kámán János elnökségi tag, a Pylon Kft. ügyvezető igazgatója, valamint jómagam – mondta a társaság megyei szervezetének alelnöke.

Az elmúlt 7 évben végzett adománygyűjtés közel 14 millió forint pénzbeli és tárgyi eszközérték átadását tette lehetővé a megyei kórház onkológiai osztálya fejlesztésére. A támogatók döntő részben olyan zalai vállalatok, amelyek vezetői és kollektívái évről évre fontosnak érzik a zalai onkológia működési körülményeinek jobbítását, és e kiemelt fontosságú egészségügyi területen kívánnak részt venni a társadalmi felelősségvállalásban.

Az évek során kiváló együttműködés valósult meg az onkológia osztályvezető főorvosával, dr. Máhr Károllyal, aki orvosi és tudományos munkái mellett jelentős időt szentel ezen jótékonysággal összefüggő feladatoknak is.

Rigó Csaba, a GVH elnöke, a gyűjtés fővédnöke

Forrás: Zalai Hírlap

– Nagy örömmel vállaltam a fővédnöki felkérést, s nemcsak azért, mert dr. Csanádi Ágnes a tanárom volt, hanem azért, mert az MKT zalai szervezetének tagjaként is szoros kapcsolatot ápolok szülővárosommal, megyémmel, szívesen teszek eleget előadás-felkéréseknek, s természetesen én magam is adakozom, több célra is – mondta dr. Rigó Csaba, amikor a feladatról kérdeztük. – Ezzel együtt a az alelnök asszony személye, szervezőkészsége a garancia a gyűjtőmunka sikerére. Az orvostudomány folyamatosan fejlődő diszciplína, s mi szeretnénk, ha a zalai betegek is megkaphatnák a világszínvonalú ellátást, ehhez mindig szükséges a vállalkozószféra segítsége. Ismerem a dr. Máhr Károly vezette osztály erőfeszítéseit, állhatatos tevékenységét, amit a zalai közösség is értékel, ez mutatkozik meg az adományozás sikerében.

Kámán János, az MKT Zala Megyei Szervezete elnökségi tagja

Forrás: Zalai Hírlap

– Úgy gondoljuk, a közgazdászok szakmai szervezetének is ki kell vennie a részét a társadalmi szerepvállalásból, s azt is tudjuk, hogy minden fillérnek helye van az egészségügyben, ezért mindenkinek feladata, hogy az áldozatos gyógyítómunkát segítse – mondta Kámán János, a közgazdász­társaság elnökségi tagja, de emellett a Pylon Kft. csapatát irányító ügyvezetőként, a munkatársai nevében is megfogalmazta álláspontját. – A kezdetektől részt veszünk az adományozásban, öröm, hogy a 2021-es nehéz évben több pénz gyűlt össze, mint korábban.

Berta László, az MKT Zala Megyei Szervezete elnöke

Forrás: Zalai Hírlap

Berta László, a MKT Zala Megyei Szervezete elnökeként, vállalkozóként és magán­emberként áll a gyűjtés és az adományozás mellett.

– A statisztikák mutatják, hogy az onkológiai betegellátás számai sajnos nem csökkennek, ezért szükség van erre az összefogásra, hogy a gyógyítás színvonala Zalában is megfelelő legyen – szögezte le Berta László, jelezve, a pandémia ténye még erősebbé kell, hogy tegye az emberi szolidaritást.

Dr. Máhr Károly osztályvezető főorvos (megyei kórház)

Forrás: Pezzetta Umberto

– Megható az az önzetlen támogatás, nagylelkű adományozás, amely már 7 éve kíséri a munkánkat a közgazdásztársaság jóvoltából – reagált dr. Máhr Károly, amikor a múlt évi gyűjtőmunkáról váltottunk szót. Az onkológia osztályvezető főorvosa elmondta, évről évre a betegek komfortérzetét javító, a kezelés biztonságát szavatoló és kellemetlen mellékhatásait mérséklő eszközökre fordítják az adományt. Így érkeztek az osztályra infúziós pumpák, bútorok, televíziók. Ezúttal egy nemrégiben kifejlesztett eszközt szeretnének vásárolni, amely a kezelés okozta hajvesztést akadályozza meg.