- Az énekesnővel a főiskolán ismerkedtem meg – kezdi történetüket Kiss Krisztián. Zsuzsinak volt akkoriban egy könyve, ami az Aranykapu címet viselte: ebben mondókák, hangutánzók, játékok voltak összegyűjtve. Ebből kiindulva keresett meg egy olyan különleges ötlettel, hogy a könyv tartalmát át szeretné ültetni zenébe. Ekkor arra gondoltam, hogy sokkal izgalmasabb lenne, ha nem egy zenész játszana benne, hanem kettő. Tamással már sokat zenéltem előtte különböző formációkban, így alakult, hogy együtt megzenésítettük a könyvet. Ezt pedig később elkezdtük élőben is játszani és így indult a zenekar, illetve ezért kapta az Aranykapu nevet.

A kilenc év alatt minden fellépésre együtt mentek

- Cél volt, hogy egy olyan produkciót hozzunk létre, ami mindenhol tartható. Gondolok itt arra, hogy mi sosem mentünk ketten vagy csak egyedül fellépésre, mindig mindenhol hárman voltunk. Egy ekkora zenekar kényelmesen befér egy bölcsődébe vagy óvodába is.

Sosem játszunk hangosan.

- Ahogy koncert koncertet követett, kiderült számunkra, hogy óriási igény van a nem harsány, nem ripacs, nem túl hangos élőzenére, ami egyben egy tartalmas időtöltést adó program a gyerekeknek. Az idő pedig később ezt abszolút igazolta.

Majd jöttek a lemezek szép sorban…

- Jó pár lemezen keresztül azt a vonalat követtük, hogy népdalokat dolgoztunk fel, gyermekjátékokat és gyermek dalokat énekeltünk. 2017–ben, a Szellő című lemezünkkel jött el az a pillanat, amikor saját dalt is elkezdtünk írni. Szerettünk volna a saját nyelvünkön is megszólalni.

A gyerekek már jól ismerik őket. Rajz: Horváth Kata, Fotó: Sinkovits Maja

Magyarországon és külföldön egyaránt ismertek

- Zömében a Dunántúlon hívnak minket különböző rendezvényekre és eseményekre, de az egész országban megyünk fellépésekre. A határon túlra is többször hívtak már minket, játszottunk Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, Írországban, valamint most van tervezés alatt egy nagyobb külföldi út is. Ahova hívnak, oda szívesen megyünk.

Rengeteg célunk és tervünk van a jövőre nézve.

- Általában évekre előre megvan, hogy mit szeretnénk csinálni és szerencsére mondhatom, hogy eddig a 90%-át meg is tudtuk valósítani.

A mesejátékokat kifejezetten imádják a gyerekek

- Készítettünk két mesejátékot is, kifejezetten pici gyerekeknek: az egyik a Kerekítő manó és barátai, a másik a Téli segítség című előadás. Mind a kettő nagyon kedves és bájos, ami nem akarja megfejteni a világ dolgait. Az első arról szól, milyen jó, hogy az embernek vannak barátai akikkel találkozhat és együtt lehet. A másik előadásban pedig egy Borcsika nevű szereplő bajba kerül, mert leesett a hó és nagyon fázik; ugyan van fája, de nem tudja felvágni. Ekkor szól a barátjának, a manónak, hogy menjen el neki segíteni. Természetesen Ő a segítségére siet, együtt felvágják a fát, befűtenek a kályhába és meleg lesz; a mese végén pedig mindenki boldog. A 3-5 éves gyerekek szájtátva hallgatják és sikongatnak, amikor a mesében a favágásra kerül a sor. Ezeket nagyon sokat játsszuk, hiszen a kicsik nagyon szeretik, és persze mi is. Közelebbi tervünk, hogy ebből a két előadásból csinálunk egy hangjátékot lemezre. Hosszabb távú tervünk pedig majd DVD-n, online platformon is megjelenni vele.

Az Aranykapu zenekar jövőre 10 éves lesz

- Eddig összesen 9 lemezünk jelent meg. Idén szándékosan nem adunk ki újat, mert jövőre szeretnénk majd egy emlékezetes lemezzel kijönni a 10.-ik évfordulónk kapcsán. A dalok azonban már készülnek.

A zenekar tagjai minden előadásra együtt mennek.Forrás: Sinkovits Maja

- Nagyon jó érzés, hogy mindig visszahívnak minket oda, ahol már voltunk. Ez hatalmas pozitív visszajelzés nekünk. A másik nagy boldogság az, amit a gyerekek tudnak adni: ők nem gátlásosak, odaszaladnak hozzánk és megölelnek. Jó látni, hogy szinte kialakult már egy törzsközönség belőlük és vannak olyan gyerekek, akik szinte minden előadásunkon ott vannak velünk - mesélte Krisztián.

Kevesen tudják, de van a zenekarnak felnőtt programja is: számos esetben adtak elő irodalmi, ünnepi műsorokat, illetve gyakran játsszák Szerelem, szerelem című koncertjüket is.