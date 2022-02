- Bár az elején izgultam, de összességében élveztem a fotózást – árulta el a fiatal lány, akit leginkább a kíváncsiság hajtott mikor jelentkezett a szépségversenyre.

- Mindig érdekelt, milyen lehet részt venni egy ilyen megmérettetésen. Úgy gondoltam, nem veszíthetek semmit, ráadásul készül rólam egy szuper fotósorozat is – folytatta Gréta.

A hölgy jelenleg egy benzinkúton dolgozik, nagyon szeret olvasni és túrázni, de nemrég edzeni is elkezdett.

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is nevezhetsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

A részletekért és a nevezésért látogass el a tunderszepek.hu oldalra!