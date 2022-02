Balaicz Zoltán polgármester a beruházás kapcsán a Kovács Károly városépítő program sokszínűségét emelte ki. Ennek segítségével 91 helyszínen valósult meg egyebek mellett energetikai fejlesztés a Zalavíz telepén, s közterületek újulnak meg.

Épülhet ugyanakkor telephely és irodaház a Kovács Károly programból, korszerűsödik a parkolási rendszer, eszközöket szereznek be, és zajlik a közművek rekonstrukciója. Erre példa a bevezetőben is említett beruházás, amely állami és uniós támogatásból valósul meg négy ütemben összesen 231 millió forintból a Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. alkotta konzorcium kivitelezésében. Ezzel régi adósságot sikerül törleszteni, hiszen a környék társasházai 50-60 évvel ezelőtt épültek. A víziközműrendszer az évtizedek alatt komoly sérüléseket, károsodásokat szenvedett el. Ezért szakaszosan haladva újítják fel valamennyi vezetéket.

Bali Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő emlékeztetett rá, hogy az elmúlt néhány évben megtörtént az Arany János utca teljes felújítása, az útburkolat mellett beleértve a közműveket is. A most zajló beruházással 2023 nyaráig végeznek. A közmű-re­konstrukcióval érintett parkolókat, járdákat is felújítják a Mikes utcában a Dózsa és a Jókai utca között. A munka részeként új parkolóhelyek létesülnek.

Vigh László országgyűlési képviselő ígéretet tett rá, hogy a város többi területén is folytatódik a közművek felújítása, megteremtik erre a fedezetet.

Arnhoffer András, a Zala­víz Zrt. elnök-vezérigazgatója azt emelte ki, hogy biztonságosabbá, olcsóbbá válik az új rendszer működtetése, amelynek kiépítése miatt nem kell szüneteltetni a szolgáltatást.