- Abszolút nincs bent a köztudatban a Nemzetközi Könyvajándékozás napja. Pedig ez egy nagyon jó kezdeményezés, de úgy gondolom, nincs reklámozva, nincs annyira népszerűsítve az emberek körében – mondta Horváth Norbert, zalaegerszegi könyvesboltos. Sokszor beszélgetünk a vásárlókkal, így számunkra gyakran kiderül, mi célból és kinek keresnek könyvet. Egyáltalán nem tapasztaljuk, hogy ez miatt bárki is vásárolna ajándékot. Ezen a napon inkább a Valentin nap miatt térnek be hozzánk az emberek, hogy párjukat megajándékozzák vele.

Változatos, sokrétű könyveket keresnek a vásárlók

- Orvos-Tóth Noémi könyvei például nagyon népszerűek, de mellette Bödőcs Tibor alkotásait is sokan keresik. A romantikus olvasmányok között is van 1-2 olyan író, akiknek az írásait nagyon szeretik. De a könnyebb irodalmak és természetesen a gyerekkönyvek is nagyon kelendőek. Jó látni, hogy az általános iskolásoknak sokszor visznek a szülők foglalkoztató könyveket is.

Van, ami sosem megy ki a divatból: a Harry Potter például töretlenül nagy sláger. De sokan keresik azok a könyveket is, amelyek a Netflixen, filmben láthatóak. Itt azt tapasztaljuk, hogy ezeket a fiatalabb generáció is szívesen olvassa.

Egyre többen választanak könyvet a tv helyett esti kikapcsolódásnak

Sokan megemlítik, hogy nem akarnak tévét nézni, inkább egy könyvvel zárnák az estét. A vásárlókkal folytatott beszélgetésekből kiderül, hogy általában lazább könyveket választanának, ami kikapcsolja őket a napi rutinból és elviszi őket egy másik világba - mondta Norbert.