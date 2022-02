A megbeszélés felvezetéseként Gyarmati Antal polgármester elmondta: az önkormányzat a pályázat elkészítésére szerződést kötött az említett szervezettel, ezért a szakmai munkát ők végzik. Az önkormányzat a gazdasági előnyökkel – pél­dául pályázati lehetőségekkel – járó cím elnyerésétől egyrészt azt reméli, hogy tovább bővül a városba betelepülő vállalkozások száma, ugyanakkor számukra kedvezőbb vállalkozási feltételeket is tudnak biztosítani. Az önkormányzat a cím elnyerésére benyújtandó pályázat anyagi terheit magára vállalja, így a vállalkozásokat az sem érinti. Kérdésünkre a polgármester azt is elmondta: a meglévő ipari parkban mintegy tucatnyi vállalkozás érintett, ám a tudományos és technológiai park cím elnyerése azok számára is vonzó lehet, akik a város más pontjain működnek, hiszen itt nem feltétel az egybefüggő terület.

A tudományos és technológiai parkokról, azok jelentőségéről és előnyeiről Mórucz Norbert, az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület elnöke szólt. Mint mondotta, ez a kategória 2013 óta létezik, s Zalaegerszeg volt az első az országban, amely elnyerte. A tudományos és technológiai park cím odaítélésére az Innovációs és Technoló­giai Minisztérium jogosult, s pályázati úton nyerhető el. Az országban jelenleg 25 ilyen park létezik, megyénkben továbbra is csak Zalaegerszeg rendelkezik vele, azaz sikeres pályázat esetén Zalalövő kedvező helyzetbe kerülhet a régióban. A tudományos és technoló­giai park cím az ipari parkokhoz képest többletet jelent, azt tanúsítja, hogy ott a szolgáltatások vagy a technológiák színvonalasabbak, a hozzáadott érték szintje magasabb, netán kutatás és/vagy fejlesztés is kapcsolódik a tevékenységekhez. A tudományos és technológiai parkok előnye, hogy ott nemcsak a klasszikus értelemben vett nagyipari termelés zajlik, hanem lehetőséget kínál kisebb üzemméretekre, illetve magasabb szintű termelésre is, azaz kifejezetten ideális egy Zalalövő méretű és helyzetű településhez.