A vizsgaközpont létrejöttéről és feladatáról szerdán a centrum Erdész utcai székhelyén tartottak sajtótájékoztatót. Bene Csaba, az NSZC kancellárja elmondta: az új szakképzési törvény 2019-es megjelenése lehetővé tette a vizsgaközpontok létrehozását, melynek eleget tettek és tavaly májusban megalapították a bázist. Szakmailag független szervezet, de a pénzügyi hátterét a centrum biztosítja. Az országban az elsők között kapták meg az akkreditációt, melynek létrehozásában Knausz Lívia vizsgaközpont vezető, Tárnokné dr. Sámel Mónika irányítási vezető és Varga-Olasz Szilvia titkárságvezető erőn felül dolgoztak.

- A Képzési Területek Egységes Osztályozási Rendszerén belül 30 képzési területre kapott miniszteri támogató nyilatkozatot a vizsgaközpont - vette át a szót Anda Zoltán, az NSZC főigazgatója. - Ez 270 szakmát és szakképesítést takar, mely a centrumban oktatott szakmákon túlmutat. A munka során a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnak (NAH) be kellett azt bizonyítani, hogy a bázis alkalmas a vizsgáztatásra, s megvannak ehhez a tárgyi és személyi feltételeik. A három napos helyszíni szemlén az előbbi kritériumok mellett egyéb dokumentumokat is megfelelőnek találtak, ezért a Zala megyében elsőként a NAH nyilvántartásba vette a központot, mely óriási elismerést jelent számunkra is.

Knausz Lívia beszédében kiemelte: tavaly szeptemberben további pályázati kiírás történt a szakértői feladatok elvégzésére. Erre 315 vizsgáztató, jegyző és szakértő adta be a pályázatát, valamint 54 céggel, s intézménnyel kötöttek megállapodást a vizsgák lebonyolítására. Vagyis, ha a gyakorlati vizsga éppen az ország másik végében valósítható csak meg, akkor az adott hallgatóknak nem kell átutazniuk az országot, a vizsgaközpontok közötti megállapodásnak és együttműködésnek köszönhetően másik városban is levizsgázhat. A rendszerre kidolgozott vizsgaszoftver élesedését követően az első számonkérést az új központban várhatóan márciusban tartják.