A Közlekedés közúton című tárlat Klemencsis Ábel féltett kincseit mutatja be. Ezek makettek, és nem keverendők össze a modellekkel, amelyek működésükkel is utánozzák – kicsiben – az eredetit, míg a makettnél ez nem elvárás. Mindkét fajtát elkészítheti a hobbi szerelmese, vagy épp készen vásárolhatja.

Volkswagen T1 teherautóForrás: Szakony Attila

– A gyűjtőszenvedélyem 2016-ban kezdődött, összesen 120 darab alkotja a gyűjteményt, valamennyit elhoztam a kiállításra – mondta elöljáróban Klemencsics Ábel. – Úgy indult, hogy hobbit kerestem magamnak, s először miniatűr mozdonyok gyűjtésére gondoltam, de azok horror áron kaphatók, így erről hamar letettem. Viszont feltűnt a veterán autók szépsége, illetve hogy mennyire felkapottak és mellettük tettem le a voksom. A maketteket börzéken, újságokból és az interneten szerzem be, de gyakran találok szép darabokat a nagykanizsai bolhapiacon is. A legbüszkébb az Ikarus autóbuszokra vagyok, egyszerűen nem lehet betelni velük, annyira gyönyörűek. Az Ikarusokat nagyban is szeretem, lenyűgöz a hangjuk, a formaviláguk, s úgy gondolom, utasként is kényelmesek voltak. Gyakran sokkal kényelmesebbek, mint egy mai gyártású autóbusz. Az itt láthatók közül az Ikarus 250-es szovjet exportra készült, és jutott belőle Magyarországra is – magyarázta.

Pobjeda kabrióForrás: Szakony Attila

Opel Manta GT/E 1974-ből, angol rendőrségi Ford Transit, keletnémet rendőrségi Trabant 601-es, Syrena 105 Bosto, IZ 2715, Lada Niva, a Wartburg 311 camping változata és a lengyel földműveseknek gyártott Tarpan típus, hogy csak néhányat említsünk a repertoárból.

– Mit látnék még szívesen a gyűjteményemben? Például egy Skoda Liaz MTS teherautót nagyon szeretnék, a makettje igazán eredeti. Ha ez nem sikerül, akkor a „B” terv egy Tatra 813-as teherautó, amit anno a hadseregben is rendszeresítettek. Ikarusokból pedig még farmotoros típusokat, a 620-ast, az 556-ost és a 180-ast akarom beszerezni. Ha ezek sikerülnek, akkor azt gondolom, nagyjából minden meglesz az Ikarusok közül, amire vágyom. A legnagyobb álmom azonban egy 1:18-as méretarányú Fiat versenyautó-szállító, ha minden igaz, az jövőre már nálam lesz. Illetve szeretnék tovább haladni a „szocialista” vonalon, mert én abban az időben még nem éltem, ezért az akkori autók érdekesek számomra – mondta.

Szovjet rendőrségi Volga M21-esekForrás: Szakony Attila

Klemencsics Ábel azt is elmondta: makettjeit zárt helyen tárolja, ahol por nem éri, de ha mégis, az óriási károkat tud okozni a festésükben. Hatására az autók szépsége jelentősen csorbul, hiszen az aprócska szennyeződések beletapadnak a festékbe.