A megyehatár közelében lévő községben egyebek közt elkészült a termelői piac, a temetőkerítés, továbbá megújult és bővült az óvoda.

Az óvoda is megszépült, illetve kibővült

- Augusztusban megtörtént a termelői piacunk és a temető kerítésének átadása, előbbi európai uniós projekt volt, utóbbit pedig a Magyar falu program finanszírozta - árulta el Horváth Győző polgármester. - Azóta a piactéren kis bolt nyílt és önkormányzati rendezvényeket is tartottunk, de a civil szervezeteink is szívesen választották programjaik helyszínéül az új közösségi teret. Elkészült az óvodánk, ami a község egyik legnagyobb és legnehezebben végrehajtható projektje volt a tervezés és az engedélyeztetés útvesztői miatt. A bővítés TOP-forrásból, 95 millió forintos ráfordítással valósult meg. Az új részben 60 négyzetméteres tornaszoba, szertár, kazánház, iroda, illetve öltöző készült, továbbá akadálymentes mellékhelyiséget alakított ki a kivitelező. A régi épületrészen pedig nyílászárókat helyeztek át, továbbá sor került a villamos hálózat, valamint a vízvezetékrendszer felújítására. Egybenyitottuk a két csoportszobát, melyek közül az egyiket ebédlőnek használtuk idáig. Az összenyitással az étkező funkció megtartása mellett kaptak egy nagy, közösségi programokra is alkalmas teret a gyerekek és a szülők. Reményeink szerint az ovisok hamarosan viszszaköltözhetnek a megszépült épületbe.

A településvezető azt is elmondta: nemrég zárult le közel 100 köbméternyi szociális tűzifa kiosztása, csaknem 2 millió forint értékben. A támogatás majdnem 50 családot érintett, egy-egy család 2-2 köbmétert kapott. Felújították a Rákóczi utcát, szintén a Magyar falu program 30 milliós támogatásának köszönhetően. Itt a közterület teljes hosszban, 2,2 kilométeres szakaszon új aszfaltburkolatot kapott. Folytatták továbbá a romos ingatlanok eltakarítását, az érintett területek rekultivációját, mely két telket érintett. Megújult a katolikus templom, ami újabb nagy lépés afelé, hogy a településrész központi szerepe tovább erősödjön.

- Szeretnénk még rendbe tenni a volt katolikus iskolaépületet, mely ma orvosi rendelőként funkcionál, abban reménykedünk, hogy a Magyar falu programban erre is kapunk támogatást - tette hozzá Horváth Győző. - Ezzel a település utolsó, nem túl szép képet nyújtó középülete újulhatna meg.

A tervek közt említette a polgármester a középkori romtemplom rekonstrukciójának befejezését is. Az aktív önkormányzat mellett az iharosi civil közösségek sem tétlenkedtek: a Hagyományőrző Hangulat Nyugdíjas Klub kézi arató versenyt, májusfaállítást és pünkösdi királyválasztást rendezett, az Iharosi Szent László Lovagrend pedig ugyancsak a Magyar falu program támogatásával folytatja új központjuk kialakítását.