A napokban megtartott átadóünnepségen Sipos László polgármester kiemelte: az 50 lóerős traktor és hozzá a szárzúzó megvásárlását a Magyar falu programban elnyert, 11 millió forintot meghaladó támogatásból sikerült megvalósítani. A képviselő-testület azonban arról is határozott, hogy saját költségvetésből hatmillió forintot szán további eszközök beszerzésére. Így a téli útfenntartáshoz tolólapot, sószórót vettek, valamint pótkocsit és eszközöket a növények, a zöldfelületek, árkok karbantartásához. A gépekkel kívánják megoldani a zöldhulladékok elszállítását és a vízelvezető árkok rendezését, levéve ezzel a terhet azok válláról, akik nem tudják ezt a feladatot maguk elvégezni.

Az átadáson Vigh László önkormányzati képviselő, miniszteri biztos emlékeztetett rá, hogy három éve indult el a Magyar falu program, akkor 170 milliárd forintos keretösszeggel, ez idén eléri a 270 milliárd forintot. Cél: tíz év alatt a program által támogatott minden 5000 lakos alatti településen sikerüljön megújítani a közintézményeket, utakat, járdákat. E támogatásnak is köszönhetően vonzóvá vált a vidéki élet, ezt jelzi, hogy a választókerülete településein a polgármesterek arról számolnak be, hogy elfogytak az eladó házak, építési telkek. A Magyar falu program nagy előnye, hogy nem igényel önrészt, a pályázat benyújtását követően 60 napon belül megszületik a döntés, és az elnyert támogatást napokon belül utalják az önkormányzatnak. Azt szeretnék elérni, hogy évről évre minden településen legalább egy fejlesztési elképzelés nyerjen támogatást. E lehetőség mellett több más, településfejlesztést szolgáló programhoz is lehet pályázatokat benyújtani - hívta fel a figyelmet Vigh László.