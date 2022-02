Ezt a homokkomáromi Bodó Tamás mondta lapunknak az orosz fegyveres beavatkozás kapcsán, a férfi évről évre segélyszállítmányt visz Kárpátaljára, az ott élő szegény sorsú embereknek. Segítői kinti magyarok, akiktől sikerült képet kapnia arról, hogyan mennek a dolgok Ukrajnában és mi állhat Putyin mostani akciójának hátterében.

– Elöljáróban leszögezném, hogy a háború nem megoldás semmire, én abszolút békepárti vagyok – bocsátotta előre Bodó Tamás. – Ugyanakkor látni kell, hogy amikor a keleti blokk megszűnt, az USA és a NATO ígéretet tett arra, hogy nem bővíti keleti irányban a katonai szövetséget, ehhez képest most már az Oroszország közvetlen szomszédjának számító Ukrajnát is azzal kecsegtetik, hogy felveszik a szervezetbe. Magyarán a Nyugat becsapta az oroszokat. Hogy Ukrajna csatlakozása még nem történt meg, az talán csak annak köszönhető, hogy Magyarország az Ukrajnában élő kisebbségeket, így köztük az ottani magyarságot is sújtó nyelvtörvény miatt egyedüliként megvétózta a felvételi tárgyalások megkezdését. Ha nem tette volna, lehet, hogy a mostani csapásmérés jóval korábban bekövetkezik és még súlyosabb következményekkel jár.

Bodó Tamás Forrás: ZH-archívum

Bodó Tamás jelezte: nem árt tudni azt sem, hogy a szakadár területeken az ukránok ugyanúgy bántak az orosz lakossággal, mint a kárpátaljai magyarokkal. Az érintett területeken gazdasági fejlesztések nem történtek, a gázellátást korlátozták, egzisztenciálisan ellehetetlenítették az embereket, a kisebbségek jogai pedig jelentősen csorbultak. Kárpátaljai magyar barátaitól tudja, hogy az említett területeken rendszeresek az erősen nacionalista, már-már félkatonai szervezetek erődemonstrációi – 2019-es kint tartózkodása után egy héttel egy ilyen csapat vonult végig Beregszászon, és kövekkel bezúzták a magyar lakosság autóinak ablakait, illetve megfélemlítő szólamokat skandáltak, mint például: „Kiirtjuk a magyarokat!”, illetve „Takarodjatok haza, magyarok!” Ezeket a szabadcsapatokat senki, de senki nem fogja vissza.

A férfi arról is beszélt: úgy véli – és ezt gondolják ukrajnai barátai is –, az egész krízis mögött Amerika nagyhatalmi-gazdasági érdekei állnak, többek között az, hogy az Északi Áramlat 2 gázvezeték beüzemelésének leállításával az olcsó orosz gáz helyett Európa a méregdrága palagázt vásárolja – természetesen a tengerentúlról. Ráadásul Ukrajnában nyílt titok, hogy vezető amerikai politikai érdekköröknek jelentős gazdasági kapcsolataik vannak az országban.

– Most arról tájékoztattak ismerőseim, hogy Kárpátalján kollégiumokat ürítenek ki, melyekben majd a harci cselekménnyel érintett területekről érkező menekülteket szállásolják el – árulta el a férfi. – Sokan kelnek, kelnének útra, de egyre nehezebb üzemanyaghoz jutni, bődületesen hosszú, kilométeres kocsisorok állnak a benzinkutaknál. Megesik, hogy hiába várnak akár órákat is az emberek, mire odakerülnek, elfogy a benzin, a gázolaj…

Bodó Tamás szerint Putyin orosz elnök nem veszítette el a józanságát, a beavatkozással a szakadár területek orosz lakosságának, illetve Oroszország biztonságpolitikai érdekeinek védelme a célja, s nem akarja kiszélesíteni a konfliktust.

– Azt gondolom, az USA sem nézné jó szemmel, ha a közelében, ahonnét már esetleg elérhető Washington is, rakétákat helyezne el Oroszország – jelentette ki Bodó Tamás. – Ebből a szemszögből jobban érthető Putyin ellenállása, de ismétlem: a háború megindítására semmi sem nyújt mentséget.