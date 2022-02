Több éve rendszeres esemény az év eleji községi disznóvágás, bár a pandémia az elmúlt évben ennek is gátat szabott. Idén már bátrabbak voltak a szervezők, hiszen a Tornyiszentmiklós Településért Egyesület legfontosabb céljai között ott van a hagyományteremtés és hagyományőrzés is. Ezzel a rendezvényükkel is szeretnék ezeket szolgálni.

Már korán reggel gyülekeztek az egyesület tagjai és lelkes segítők a művelődési ház udvarán, ahol perzselték és szétbontották a "feláldozott " sertést. A munka nagy része a volt tűzoltószertárban, ott az egyesület által kialakított "konyharészben" folyt. A munka kezdetén már közel negyvenen jelen voltak, majd nap közben is csatlakoztak a programhoz, és az időjárás is kegyes volt az alkalomhoz, sem fagy, sem eső nem nehezítette a lebonyolítást.

A finom falatok egész nap készültek, reggelire a disznóvágóknak a fokhagymás langalló mellé disznóbelsőségek, tea és forralt bort került az asztalra. Vacsorára pedig az egész falu számára főztek toros káposztát, töltöttek véres és májas hurkát, kolbászt, és sült hús sem maradt el. A közös estebéden a megújult művelődési ház nagytermében közel 90-en vettek részt és élvezték újra az összejövetelt.