Mint ismeretes: 2017. január 1-jétől a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el azokat a közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat, amelyeket szellemi jogelődje, a Nemzeti Művelődési Intézet költségvetési szervként végzett.

A határainkon túli magyarlakta területekre is kiterjedő szervezet elsődleges célja, hogy biztosítsa a közművelődési intézményekben és a közösségi színtereken a szakmai munkát. A közösségépítő tevékenységük során segítik az értékteremtést, a hagyományok ápolását, tudásmegosztó programjaikon pedig biztosítják a szakmai utánpótlást. A települési önkormányzatok kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A Zala megyei igazgatóságon jelenleg négyen dolgoznak. Matyasovszky Margit igazgató munkáját Sándor Ágnes módszertani referens, igazgatóhelyettes, Kása Andrea módszertani referens, Éder Szabina igazgatósági asszisztens és a február elsejétől visszatérő Farkas Ildikó módszertani referens segíti. Zala megye összes településével tartják a kapcsolatot.

A pandémia az intézet többi igazgatóságához hasonlóan a zalait is nagyban érintette. Azonnal a virtuális térbe költöztek, a Nemzeti Művelődési Intézet létrehozta a www. jogyakorlatok.hu oldalt, amely a szakmai munkát támogatja, azóta is heti rendszerességgel. A felületen Závogyán Magdolna ügyvezető havi egy alkalommal előadást tart, s válaszol a feltett kérdésekre. A www.aszakkor.hu oldalon 13 mesterség szakköre, hat ünnepkörhöz köthető és egy játszóházi szakkör található. Az értékalapú közösségek részére hat különböző szakkörhöz (például kosárfonáshoz és csipkeveréshez) 5 fő részére 20 alkalmas foglalkozáshoz biztosítottak alapanyagot. Zalában első körben 84 közművelődési intézmény, közösségi színtér jelentkezett alapanyag­igényével, a második felhívásnál további 11 intézmény kért támogatást. A hálózat által kezdeményezett Újra nyitunk akcióhoz tavaly májusban 96 zalai település csatlakozott, és rakta ki a Nyitunk feliratú molinót.

– A Nemzeti Művelődési Intézet elsősorban módszertani intézmény, így a közművelődési szakemberekkel foglalkozunk, nem pedig az élményt biztosítjuk a lakosság számára – mutatta be tevékenységüket Matyasovszky Margit igazgató. – Ettől függetlenül vannak országos, élményt nyújtó projektjeink. A Közösségépítő kultúránk nevű programsorozatban 8 alkalommal Lakitelekre, 12 alkalommal Kápolnásnyékre összesen 719 főnek szerveztünk buszos kirándulást nyáron. Ősszel további 66 főt utaztattunk. Idén ugyancsak lesz hasonló kirándulás, s már kilenc helyszínre várjuk majd a jelentkezéseket. Olyan településekre megyünk, ahol vagy népfőiskolai mozgalom működik, vagy sokat tettek le a közösségi művelődés asztalára. Ugyancsak népszerű az országos Pajtaszínház program, amit idén hetedik alkalommal szerveznek. Ezúttal az Alibánfai Ripacsok képviselik a megyét az országos megmérettetésen, január 29-én, a Nemzeti Színházban. A Zala megyei igazgatóság tavaly először szervezett megyei Pajtaszínház-találkozót a kehidakustányi önkormányzattal közösen. A második találkozó ugyancsak itt lesz 2022. július 16-án. Közel 50 amatőr színjátszó csoport jelezte eddig részvételét.

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen mértékű a szakember-ellátottság megyénkben.

– A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program indulását megelőzően az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 258-ból csupán 51 településen látta el végzettséggel rendelkező közművelődési szakember a feladatát. Országosan a harmadik legellátatlanabb megye voltunk. Számunkra kiemelt jelentőségű volt tehát az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, 2020. november 1-jén indított (rövidítve KFKP) program, aminek köszönhetően több mint 150 főt vontunk be a foglalkoztatásba, és 5 képzési csoportot indítottunk Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Letenyén. A most végzett kollégákat szakmai segítségnyújtással, másképpen fogalmazva mentorálással segítjük. Létrehoztuk a Tudáspontokat, ezek az egységek járásonként fogják össze a szakembereket. A Tudáspont vezetője a településen dolgozó közművelődési szakember, aki kapocsként lép be a települési szakemberek és a megyei igazgatóság munkájába. A szolgáltatási terv elkészítése az év elején fontos feladat, ezért minden járásban megszerveztük az első találkozót, ahol elkészültek az említett dokumentumok.

A megyei igazgatóság mindeközben dolgozik az éves feladatfinanszírozási tervén, amelyben megjelennek az országos nagy projektek és a helyi események, ismertette az igazgató. Több szakmai továbbképzést szeretnének, tavasszal érettségire épülve 900 órában közművelődési munkatársak képzése indul. A Tudásunkkal kézen fogva programhoz két csoporttal Szakkörvezetés módszertana képzést, valamint egy Tematikus szakkörvezető képzést indítanak, emellett fotózást, videózást és kulturális marketinget tanulhatnak majd a kollégák. Ezenkívül önköltséges formában projekttervezést és pályázatírási ismereteket lehet majd elsajátítani.

Buszos kirándulásra is lesz lehetőség, az érdeklődő közművelődési szakembereket, pedagógusokat és amatőr művészeti csoportokat a komáromi Csillagerőd látogatására kísérik. Lesz továbbá egy nagyon érdekes világméretű megmozdulás, ugyanis 2022. szeptember 3-án az itthon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségek csatlakozhatnak a Világgulyás nevű főzési akcióhoz. Távolabbi célként pedig már a 2023-as Petőfi-évfordulóra készülnek.