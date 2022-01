- Én azt gondolom, hogy a koronavírus járvány ellenére egy nagyon aktív és gazdag kulturális életet tudhatott magáénak a város 2021-ben is – kezdte Horváth Gábor, közművelődési szakreferens. - Elkészült a város kulturális koncepciója, mely évekre előre meghatározza az irányvonalat, azt, hogy miket szeretnénk városunkban kulturális téren elérni.

Kicsit visszatekintve az előző időszakra, számos említésre méltó esemény történt

- Születtek például különböző kiadványok. Gondolok itt például a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep elmúlt 30 évét összegző bemutató albumra vagy éppen a Területi Operatív Program helyi identitás erősítését célzó pályázat egyik programjára, a számos kulturális témájú cikket tartalmazó Büszke Zalaegerszeg sorozatra, aminek az első kiadványa jelent meg. De számos egyéb más programra és várostörténeti konferenciákra is sor került, amik úgy gondolom, nagyon erősen jelen vannak a város életében. Születésnapot is ünnepeltünk tavaly, hiszen a József Attila Városi Könyvtár betöltötte a negyvenedik évét; ebből az alkalomból egy nagyon bensőséges hangulatú ünnepséget rendeztek a könyvtáros kollégák. Nehéz lenne felsorolni, mennyi minden történt a városban: rengeteg nívós kiállításra is sor került: ilyen például a Dús László képzőművész plasztikáit, vagy a Nagy Kálmán festőművész alkotásait bemutató tárlat.

Ha mondhatjuk azt, hogy minden városnak van egy zászlós hajója, akkor Zalaegerszegnek ez a kultúra.

- Köztéri alkotásokat is meg kell említenem, hiszen elkészült a Székelykapu, ami a nemzeti összetartozás napja alkalmából került felavatásra. Decemberben pedig Mihály deák, első városbírónak a szobrát avattuk fel a Göcseji Múzeum mellett; tehát városunk épített öröksége is évről-évre gyarapodik.

Mihály deák szobor. Fotó: Pezzetta Umberto

Jelenleg a kultúra napjára készül Zalaegerszeg

- Ami a kultúra napját illeti, most már hagyomány, hogy gálaest keretében emlékezünk meg erről a dátumról, ami idén a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben lesz. Ez egy nagyon különleges program. Idén az Ismerős Arcok és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar közös produkciót ad elő.Azt tudni kell, hogy több olyan átiratú dal is elhangzik majd, ami kimondottan erre a zalaegerszegi koncertre készült. Része most már sok éve az estnek a díjátadó ünnepség. Ebben az évben is átadásra kerül a Kultúra Mecénása díj, amit mindig egy olyan szervezet kap, amely sokat tett a város kultúrájáért. Továbbá minden második évben kerül átadásra a Keresztury Dezső-díj; ez egy olyan tudós embernek jár, aki vagy Keresztury Dezső munkásságát kutatja, vagy pedig az ő általa végzett irodalmi tevékenységet viszi tovább. Idén ezt a díjat egyébként Dávidházi Péter akadémikus irodalomtörténész, irodalomtudós fogja megkapni.

- Természetesen a kollégák is elismerésben részesülnek: polgármester úr oklevelet fog átadni 4 olyan munkatársnak, aki a közművelődés, a múzeumi és a könyvtári területen kiemelkedőt alkottak. Idén pedig ez a kör bővül, hiszen egy levéltáros kolléga magas színvonalú tevékenységét is elismeri a város. Önkormányzatunk szoros szakmai kapcsolatot ápol a Zala Megyei Levéltárral , hiszen munkánk számos területen összefügg. Gondolok itt városunk helytörténetét feldolgozó kiadványok elkészítésére vagy a várostörténeti tudományos konferenciák megszervezésére.

A kultúra napjára nemcsak Zalaegerszeg Önkormányzata, hanem egyes intézmények is készülnek

- Múzeumunk Pillanatképek címmel minikonferenciát szervez. Ez az esemény a vírushelyzet miatt online is követhető lesz annak, aki nem tud személyesen részt venni vagy esetleg tart a vírustól. Továbbá meg kell említsem a Pais Dezső munkásságáról és életútjáról szóló kiállítást is, ami pedig a Zrínyi Miklós Gimnáziumban tekinthető meg.

Pais Dezső kiállítás. Fotó: Pezzetta Umberto

A tervek szerint az idei év hasonlóan mozgalmas időszaka lesz a városnak

- Több köztéri alkotással is készülünk, az egyik például városunk díszpolgára, Szabolcs Péter Munkácsy Mihály-díjas szobrászművészünk Pajtások című műve, amely majd a Vizslaparkot fogja díszíteni. A nagy fesztiválok és a kisebb rendezvények vonatkozásában is bizakodóak vagyunk. Reméljük, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi megtartásukat.

- A kulturális koncepció egyik fejezete az "évfordulók kultúrája" címet viseli. Úgy gondoljuk, hogy a jeles dátumokról megemlékezni nem pusztán kötelesség. Jelentős szerepet tulajdonítunk nekik a lokálpatriotizmus erősítésében és helytörténeti ismereteink bővítésében. Ilyen évforduló az idén is lesz, hiszen városunk első, 1247-es írásos említésének 775 éves jubileumát ünnepeljük. Ez bőven szolgáltat lehetőséget arra, hogy idén is jelentős kulturális értékekkel gazdagítsuk városunkat. A tervek szerint ez az év is közéleti események, programok sorában fog bővelkedni - mondta Horváth Gábor.