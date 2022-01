- Decemberben, amikor jön a karácsony, a nagy bulizások, evések ideje, akkor mindenki eltűnik a konditermekből. Feladják, elengedik azt az évet. A január az egy hónapig edző emberek hónapja. Ilyenkor február közepéig kitart a lendület, egészen addig, amíg lejárnak az ajándék bérletek, fogadalmak, és visszaáll minden a normál szintre. Most már több éves tapasztalattal azt tudom mondani, hogy a januárban kezdő emberek 50-60 %-a marad csak meg, a többiek a február kezdetével eltűnnek, és majd talán jövő januárban jelentkeznek újra - mondta megkeresésünkre Liszli Erika, testépítő világbajnok, Zalaegerszeg egyik közkedvelt személyi edzője.

- Én személy szerint nem fogadok meg semmit újévkor, szerintem a nagy fogadalmak ideje lejárt. Azt gondolom, a mozgás ugyanolyan fontos, mint az étkezés vagy a tisztálkodás: ugyanúgy a napnak része kell, hogy legyen. Így nem esünk bele abba az ördögi körbe, hogy nekiállunk nagy lendülettel januárban, és ha nem jönnek a nagy sikerek februárig vagy márciusig, akkor csalódottan abbahagyjuk az egészet. Én azt tanítom, hogy egy folyamatos állandó szintet kell tartani.

Az egyéb alkalmakra vásárolt ajándékbérlettel érkezők sokkal tovább maradnak kitartóak

Az a kedvező tendencia alakult ki, hogy nemcsak karácsonyra vásárolnak az emberek személyi edzést, hanem születésnapokra, névnapokra is. Ami nekem kifejezetten tetszik, hogy nagyon sok 40-50 éves anyuka, feleség, a férjétől kapja ajándékba a bérletet, ahol már például megnőttek a gyerekek, így kicsit szabadabban lehet mozogni, több idő jut az edzésekre. Ők sokkal jobban megmaradnak, mint mondjuk egy újévi fogadalom indíttatásából érkezők. Nem ritka a Valentin-napra vásárolt ajándék bérlet sem, párok is gyakran jönnek együtt edzeni.

Tévhit, hogy csak a kigyúrtak járnak konditerembe

- Sokan azért félnek belevágni, mert van egy olyan elképzelésük, hogy „mit szólnak”, pedig nem csak a kigyúrt emberek járnak ide. Ezt a félelmet el kell tüntetni az emberek fejéből. Aki egyszer eljön ide, annak valamilyen indíttatása van, ami többször egészségügyi, mint esztétikai. Először szinte mindenkinek megfordult a fejében: „mindenki engem néz”, vagy hogy „beleférek-e ebbe a közegbe”, és hasonló gondolatok merültek fel bennük. Ezen általában mindenki átmegy, de amikor már ideérnek, akkor rájönnek, hogy milyen jó is itt. Senkit nem érdekel a másik ruházata, kinézete, mindenki a maga dolgával foglalkozik. Bár arra fel kell készülni, hogy az első három - négy alkalom inkább szenvedés annak, aki nem, vagy már régen sportolt. Az ötödik, tizedik alkalom között szokott jönni a visszaigazolás, hogy jobban alszik, nem fáj a térde, a feje és számos egyéb pozitív egészségügyi hatás.

Tévhit, hogy az edzőtermekbe csak a "kigyúrtak" járnak. Forrás: pexels.hu

Sokak félelme az első alkalommal, hogy nem tudja, melyik gépen mit kell csinálni…

- Ha valakinek nincs, nem engedheti meg magának vagy nem akar edzőt, akkor is azt javaslom, kérdezzen, mert szerintem bármelyik teremben nagyon szívesen segítenek. Ha valaki nem szakszerűen használ egy gépet vagy egy súlyzót, ott nagyon súlyos sérülések és problémák adódhatnak. Ezek nem feltétlenül azonnal jönnek ki, lehet, hogy 2-3 hónap, vagy évek múlva.

A részcélok sokkal előbbre visznek minket, mint az egyszeri nagy, újévi fogadalmak

- Én azt ajánlom mindenkinek, hogy legyen egy céljuk, amit bontsanak fel kisebb részcélokra. Ha például valakin van 10 kiló súlyfelesleg, amit szeretne leadni és januárban kezdi, akkor legyen az a 10 kiló májusra kitűzve, mert az úgy megoldható. „X” hétre pedig legyen betervezve például mínusz két kiló leadása. Így sokkal könnyebben teljesíthető, - ami ha nem is sikerül hetekre bontva mindig - akkor is tudjuk, hogy májusig még sok idő van.

Az első hasra esésnél, ha feladjuk, soha nem fog sikerülni.

- Azt fogjuk érezni, hogy nem vagyunk képesek erre sem, arra sem, így az önbizalmunkat teljesen el fogjuk veszíteni. Gondoljunk arra, hogy egy kisbaba hogyan tanul meg járni. Elesik egyszer, ötször, tízszer, százszor, de mindig felkel és megy tovább. Amit én kiemelnék és nagyon fontosnak tartok, hogy legyen egy cél egy bizonyos időpontra, amit osszunk fel pici teljesíthető szakaszokra. Ha pedig nem sikerül valami, ne keseredjünk el, álljunk fel és rázzuk meg magunkat. Mutassuk meg, hogy igenis képesek vagyunk rá - tanácsolja Erika.

A testépítés bármilyen korban elkezdhető. Erikának volt már 60, sőt 80 éves tanítványa is. Vitathatatlan, hogy teljesen megváltozik általa az ember életminősége. A rendszeres testedzésnek pedig sosem volt még ennyire nagy jelentősége talán, mint most, a különböző vírusok és az általuk okozott megbetegedések miatt. Így ha már most elbuktuk az újévi fogadalmat az életmód váltás terén, érdemes megfogadni Erika tanácsát és újrakezdeni. Mert „igenis képesek vagyunk rá.”