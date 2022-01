Erről is szó esett pénteken délelőtt annak kapcsán, hogy a 113 lelket számláló település önkormányzata két utat is felújíttatott nemrég. Mint Horváth Norbert polgármester beszámolt róla, tavaly saját költségvetésből 3 millió forintot áldoztak a szőlőhegyi út 200 méteres szakaszának felújítására. A Magyar falu programban kerékpárforgalmi út felújítására nyert 10 millió forintos támogatásból pedig további 400 méter rekonstrukciója történt meg a lakott részen. Ez nem csak a faluban és a szőlőhegyen élőket szolgálja, ugyanis Gellénháza felől sokan erre közelítik meg a 7401-es, Lenti irányába vezető utat.

Ormándlak polgármestere ennek kapcsán említette meg, hogy terveik között szerepel a Gellénházára vezető út ormándlaki részének felújítása is, ennek számított költsége 76 millió forint, amit pályázatból finanszíroznának. S ha már út, arról is beszámolt, hogy szintén a Magyar falu program 3 millió forintos támogatásával újították fel a temetőben a Dervarics család kriptájához vezető százméteres aszfaltos szakaszt. A beruházások, útfelújítások kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a helyszínen tartott tegnapi rendezvényen kiemelte, a három éve elindított Magyar falu program is hozzájárult ahhoz, hogy vonzóbbá vált a vidéki Magyarország. Ezt jelzi, hogy egyre több olyan település van, ahol már elfogytak az eladó házak, valamint az építési telkek.